Berlin. Mehrere Transporter des Onlineversandhändlers Amazon standen in Berlin in Flammen. Weil ein politisches Motiv dahinter stecken könnte, ermittelt der Staatsschutz.

Mehrere Transporter des Onlineversandhändlers Amazon haben in der Nacht auf Freitag in zwei Berliner Stadtteilen gebrannt. Kurz nach 2 Uhr habe ein Zeuge Flammen in einem Lieferwagen in Berlin-Karlshorst bemerkt, teilte die Polizei mit. Diese griffen auch auf einen zweiten Lieferwagen über. Gegen 2.30 Uhr habe dann eine Zeugin Flammen in einem Transporter im Stadtteil Gesundbrunnen gesehen, hieß es weiter.

Die Feuerwehr konnte alle Brände löschen. Beide Zeugen haben den Angaben zufolge nicht gesehen, was die Brände ausgelöst hatte. Da es sich um eine politisch motivierte Tat handeln könnte, ermittelt der Staatsschutz.

Am Vortag Attacke gegen Berliner Amazon-Büro

Erst am Donnerstagmorgen attackierten mindestens drei Vermummte das Amazon-Büro im Bezirk Mitte. Sie versperrten die Eingangstür von außen, so dass der Wachschutz nicht aus dem Gebäude kommen konnte. Dann warfen sie Scheiben mit Steinen ein und beschmierten die Fassade mit Farbe.

Erneuter Rekordgewinn – 100 Millionen Alexas verkauft

Ein starkes Weihnachtsgeschäft und boomende Cloud-Services haben Amazon einen glänzenden Jahresabschluss 2018 beschert. Im vierten Quartal kletterten die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um 20 Prozent auf 72,4 Milliarden Dollar (63,3 Mrd Euro), wie der Onlinehandels-Riese am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Seattle (Bundesstaat Washington) mitteilte.

Bei Anlegern kamen die Zahlen trotzdem nicht gut an. Die Aktie geriet nachbörslich ins Minus und büßte zeitweise mehr als fünf Prozent ein. Für Enttäuschung sorgte die Prognose für das laufende Quartal, zudem stellte Finanzchef Brian Olsavsky Anleger auf höhere Ausgaben ein, die im aktuellen Geschäftsjahr die Bilanz belasten könnten.

Amazon-Chef Bezos hob besonders den Erfolg von Geräten mit der Sprachassistentin Alexa an Bord hervor. Der Mini-Lautsprecher Echo Dot sei im Weihnachtsgeschäft der bestverkaufte Artikel weltweit auf der Plattform gewesen. Amazon hatte bereits Anfang Januar erstmals Angaben zum Absatz von Alexa-Geräten gemacht und bekanntgegeben, die Marke von 100 Millionen verkauften Produkten geknackt zu haben.