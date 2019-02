Muldestausee. In einer Gemeinde in Sachsen-Anhalt hat sich der Bürgermeister auf eine Wette mit dem Jugendgemeinderat eingelassen.

In einem Sprichwort heißt es "Wettschulden sind Ehrenschulden". Das sieht auch der Bürgermeister der Gemeinde Muldestausee, Ferid Giebler, so. Deswegen wird der 33-Jährige bei der nächsten Gemeinderatssitzung des Ortes, der im östlichen Sachen-Anhalt liegt, im Batman-Kostüm auflaufen.

Das Superhelden-Outfit muss er aufgrund einer verlorenen Wette mit dem Jugendgemeinderat tragen. Diese besagt, dass die Jugendlichen es schaffen wollen, bis zum 15. Februar 35.000 Euro zu sammeln, um den Eigenanteil für den Bau einer Outdoor-Freizeit- und Fitnessanlage zu stemmen. Bürgermeister Giebler glaubte nicht, dass die jungen Gemeindemitglieder in so kurzer Zeit die Summe aufbringen können und hielt dagegen. Pro gesammelten 5000 Euro gab er einen Wetteinsatz aus – und schon jetzt muss er mindestens drei davon einlösen, da der Jugendgemeinderat einige Großspender auftreiben konnte.

"So langsam werden die Jugendgemeinderäte frech"

"So langsam werden die Jugendgemeinderäte frech", sagte Giebler mit einem Augenzwinkern der Mitteldeutschen Zeitung. Das Batman-Kostüm war der Wetteinsatz für die erste Hürde von 5000 Euro. Außerdem muss er im Frühjahr mit dem Bauhof einen Tag lang die Gullys der Gemeinde säubern, der Einsatz für 10.000 gesammelte Euro. Und auch die 15.000-Euro-Marke wurde bereits geknackt. "Nun darf ich auch noch Schweine- und Kuhställe ausmisten", erzählte Giebler.

Bis zum Wunsch-Ziel von 35.000 Euro fehlen dem Jugendgemeinderat allerdings immer noch 20.000 Euro. Ein ambitioniertes Ziel in Anbetracht der Tatsache, dass die Jugendlichen nur noch zwei Wochen Zeit haben. Hilfe bekommen die fleißigen Geldeintreiber vom örtlichen Radiosender, der bereits Werbung für die Aktion gemacht hat.

Beim Erreichen der nächsten Hürde, müsste Giebler einen Tag lang Praktikant spielen. Sollte der Endbetrag wirklich aufgetrieben werden, steht dem Bürgermeister ein Sprung in die Goitzsche, einem großen Seegebiet, bevor. So ganz glaubt Giebler aber noch nicht daran: "Gucken wir mal, was das bringen soll. Die Badehose ist zumindest noch sehr weit hinten im Kleiderschrank verkramt."