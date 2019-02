Hamburg. Seit fast fünf Jahren verlost Michael Bohmeyer Bedingungslose Grundeinkommen: 1000 Euro im Monat, für ein Jahr, einfach so. Was machen die Gewinner mit dem Geld und was macht es mit ihnen?

Sarah erinnert sich noch genau an den Moment, als sie das Bedingungslose Grundeinkommen vergangenes Jahr gewann. Sie saß gerade auf der Arbeit, als sie die E-Mail von "Mein Grundeinkommen" in ihrem Postfach entdeckte. "Ich dachte, es würde sich um eine Spam-Nachricht handeln, wie man sie ständig bekommt. Dann habe ich eine Kollegin gebeten, mir nochmal vorzulesen, was da steht – ich konnte es einfach nicht glauben", erzählt sie unserer Redaktion.

Doch tatsächlich handelte es sich um keine dubiose Werbemail. Sondern um die Nachricht, dass Sarah von nun an ein Jahr lang 1000 Euro auf ihr Konto überwiesen bekommen würde. Einfach so. Bedingungslos.

Aus dem Archiv: Ist das bedingungslose Grundeinkommen eine Utopie?



Geld für Momente und Erinnerungen – nicht für materielle Dinge

"Es hätte einfach zu keinem besseren Zeitpunkt passieren können", sagt die 26-jährige Hamburgerin, die bereits vier Jahre lang bei "Mein Grundeinkommen" angemeldet war. "Mein Freund hat zu der Zeit in Indonesien studiert und ich wollte bei ihm sein, also war ich kurz davor zu kündigen." Doch Sarahs Arbeitgeber ermöglichte ihr sogar, aus Südostasien zu arbeiten – also buchte sie ein Ticket, flog los und blieb vier Monate lang. Rückblickend sagt Sarah: "Ich habe das Geld für Momente und Erfahrungen ausgegeben, nicht für materielle Dinge."

So habe sie eine Freundin zu einem Road-Trip entlang der portugiesischen Küste einladen können, die aufgrund ihres Studiums knapp bei Kasse war. Auch sei es toll gewesen, die Eltern zum Essen einladen zu können, ohne darüber nachdenken zu müssen, sagt Sarah. "Es ist das größte Glück, andere beschenken zu können."

Das Geld, das jeden Monat auf ihrem Konto landete, ohne dass sie dafür etwas tun musste, habe sie aber auch zum Nachdenken angeregt. "Am Anfang habe ich mich schlecht gefühlt, dachte, dass es jemand anderes doch viel dringender braucht", gibt sie zu. Und: "Bevor ich das Grundeinkommen bekam, war ich ein krasser Konsument, aber plötzlich änderte sich das." Mehr Geld, aber weniger Konsum? Wirklich erklären kann sich Sarah diese Wandlung auch nicht. "Das Geld hat mich unheimlich entspannt, mir den Druck genommen. Ich hatte auf einmal die Freiheit herauszufinden, wer ich mit Mitte 20 bin und wer ich sein möchte."

Anzeige Anzeige

Was macht das Geld mit den Menschen?

Und genau darauf kommt es Michael Bohmeyer an. Er gründete 2014 den Verein "Mein Grundeinkommen" und sammelt per Crowdfunding Geld. Immer wenn 12.000 Euro zusammen gekommen sind, werden sie verlost. Doch Michael möchte nicht herausfinden, was die Menschen mit dem Geld machen, sondern was das Geld mit den Menschen macht. Seine Erfahrungen hat er gemeinsam mit Claudia Cornelsen in dem Buch "Was würdest du tun?" (Econ-Verlag) zusammengefasst. Während ihrer zehntägigen Reise quer durch Deutschland besuchten die beiden 24 von mittlerweile 272 Menschen, die die 12.000 Euro gewonnen haben, und fragten, wie sich ihr Leben durch das Grundeinkommen verändert hat. Ihr Fazit: Egal ob die prekär beschäftigte Multijobberin, die Krankenschwester, der "normale" Angestellte oder der Sohn reicher Eltern: Jeder von ihnen habe plötzlich keinen Mangel mehr empfunden, sich stark und abgesichert gefühlt und damit begonnen, sein Leben neu zu denken und in die Hand zu nehmen.

Woran liegt das? "Es geht um die Bedingungslosigkeit", betont Claudia Cornelsen im Interview. "Etwas zu bekommen, ohne dass dafür eine Gegenleistung verlangt wird, hat eine unglaubliche psychologische Wirkung. Die Menschen werden mutiger, entwickeln Tatendrang und fragen sich: Wer bin ich? Was will ich? Und: Wozu braucht mich die Welt?"



Was finanzielle Entlastung bewirken kann

Dass solche Fragen auch unangenehm sein können, stellte Michael Bohmeyer an einem Gewinner fest, der das Geld plötzlich gar nicht mehr haben und zurückgeben wollte. "Er war der Meinung, dass er es gar nicht braucht. Es überforderte ihn, darüber nachzudenken, was er mit dem Geld machen könnte. Aber auch das gehört dazu und zurückgenommen haben wir es natürlich nicht."

Bohmeyer und Cornelsen sind überzeugt, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die Gesellschaft verbessern würde. Sie machen es etwa an dem Beispiel fest, dass mehrere Gewinnerinnen darüber nachdachten, ihren Mann zu verlassen. Denn durch das Grundeinkommen hatten sie plötzliche eine andere Verhandlungsposition in der Partnerschaft – unabhängig und auf Augenhöhe. Sie scheuten keine Konflikte mehr, konnten sich aussprechen und bewahrten ihre Ehe vor einer Scheidung. Ein anderer kündigte seinen Job im Callcenter, um eine Ausbildung zum Erzieher zu beginnen.



"Ich habe mich als Teil eines Experiments gesehen"

Astrid Lobreyer aus Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) motivierte das Grundeinkommen, sich mehr um ihre Gesundheit zu kümmern. Sie verkaufte ihr Auto, legte sich ein neues Fahrrad zu und ist heute endlich frei von Rückenschmerzen. "Ich bin selbstbewusster und mutiger geworden." Heute fühle sie sich freier und unabhängiger. Das Geld investierte sie außerdem das Auslandsstudium ihres Sohnes und in eine Fortbildung zur Trauerrednerin. "Das Grundeinkommen war für mich lebensverändernd", sagt die 55-Jährige. Ein schlechtes Gewissen, dass ausgerechnet sie eine der glücklichen Gewinnerinnen war, habe sie nicht gehabt. "Ich habe mich einfach als Teil eines Experiments gesehen."

Mittlerweile wird sogar weltweit auf "Mein Grundeinkommen" verwiesen, etwa in der Ukraine, in Japan, in China, in Südamerika, in den USA. Umfragen zufolge kannte vor zehn Jahren nur jeder Dritte die Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens. Inzwischen befürwortet etwa jeder Zweite die Einführung.

Argumente gegen das Grundeinkommen

Doch natürlich gibt es auch Kritiker. In der Regel werden Bohmeyer und Cornelsen mit Fragen konfrontiert wie "Wer geht denn dann noch arbeiten?" und "Wird nicht alles teurer, weil Menschen mit Grundeinkommen mehr Geld ausgeben?" Oder auch: "Wer macht dann die Arbeiten, zu denen keiner Lust hat".

Doch aufgrund ihrer Erfahrungen aus den vielen Gesprächen sind sie sicher, dass sich in der Praxis ganz andere Fragen stellen würden. Denn frage man sein Gegenüber, ob er Spaß an seiner Arbeit habe und sie auch für sinnvoll halte, würden viele schnell feststellen, dass sie nicht nur wegen des Geldes zur Arbeit gehen. Als Antrieb würden viele auch den sozialen Austausch, Anerkennung und Wertschätzung oder Spaß an Geselligkeit nennen.

Hartz IV-Empfänger sind ausgeschlossen

Bohmeyer und Cornelsen wissen, dass noch ein langer Weg vor ihnen liegt. Sie wissen auch: Ein Jahr ist zu kurz, 1000 Euro sind zu wenig. Und: Zehn Prozent der Deutschen können nicht an der Verlosung teilnehmen. Denn wer Grundsicherung im Alter oder Hartz IV empfängt, ist ausgeschlossen. "Das liegt an unserem ineffizienten System", sagt Michael. Seiner Auffassung nach begünstigt das Sozialsystem nur Menschen, die keinen Mangel haben. Da die Verlosung von "Mein Grundeinkommen" nach dem Zufallsprinzip abläuft, verhält es sich mit dem Gewinn wie bei einem Glücksspiel: Die Einnahmen sind steuerfrei und müssen dem Finanzamt nicht gemeldet werden.

Bei Hartz IV-Empfängern aber greift eine andere Regel: Arbeitslosengeld II wird nicht besteuert, wer es bezieht, hat kein Vermögen und kein Einkommen. Jede Art von Einkommen kann eine Kürzung des monatlichen Hartz-IV-Regelsatzes zur Folge haben. Heißt: Hartz-IV-Empfänger, die ein Grundeinkommen gewinnen, gewinnen in Wahrheit gar nichts, weil sie das Geld an anderer Stelle wieder abgezogen bekommen. Nicht der Bürger gewinnt, sondern der Staat. Bohmeyer ist daher der Meinung, dass Hartz IV keine Existenzsicherung, sondern eine Existenzbedrohung ist, da die Empfänger immer mit der Angst vor Sanktionen leben müssen. "Wir verhindern fast, dass diese Leute arbeiten."

Nächstes Ziel: tiefere Erkenntnisse

Um die Vorteile eines bedingungslosen Grundeinkommens weiter zu erforschen, wird im nächsten Jahr ein größeres Pilotprojekt gestartet. Eine Kontrollgruppe erhält über drei Jahre das Grundeinkommen und wird von Wissenschaftlern begleitet, um zu tieferen Erkenntnissen zu gelangen.



Im April ist für Sarah Schluss mit dem Grundeinkommen. Doch sie hofft, ihre Sorglosigkeit beibehalten zu können. Die letzten Einnahmen will sie zurücklegen, um sich später einmal selbstständig machen zu können. Doch schon jetzt steht ihr Fazit fest: "Das Jahr mit dem Grundeinkommen war mein bestes Jahr!"