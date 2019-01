Berlin. Über Instagram hat Matthias Schweighöfer gerade seine Trennung bekanntgegeben – verrät er nun auch dort, wer die neue Frau in seinem Leben ist?

Erst vor wenigen Tagen machte Matthias Schweighöfer die Trennung von seiner langjährigen Freundin öffentlich. Er und die Mutter seiner zwei Kinder hätten sich schon vor über einem Jahr getrennt, so Schweighöfer auf Instagram. Es gäbe auch bereits eine neue Frau in seinem Leben.

Wer seine neue Partnerin ist, verriet der 37-Jährige da allerdings noch nicht. Wieder über Instagram tauchte nun jedoch ein Hinweis auf, der viele Fans des Schauspielers zu der Überzeugung bringt: Das ist sie!

"Aber dich liebe ich am meisten"

Unter einem Posting der Schauspielerin Ruby O. Fee, in dem diese sich über eine neue Rolle in einer Netflix-Produktion freut, hat Schweighöfer folgenden Kommentar gepostet: "Great Job. Love Xx Svene. But Love you the Most."

Auch wenn man als Außenstehender nicht den gesamten Inhalt versteht, legt der Satz "Aber dich liebe ich am meisten" eine mögliche Beziehung der beiden Schauspieler nahe. Laut "Bild.de" soll es schon länger Gerüchte über eine mögliche Beziehung der beiden gegeben haben.

Erste Hinweise bereits Weihnachten

Schweighöfer war seit 2004 mit der Regieassistentin Ani zusammen. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder im Alter von neun und vier Jahren. Das Paar hatte sich bereits 2013 kurzzeitig getrennt. "Leider haben wir es nicht geschafft unsere Liebe zu erhalten. Wir sind aber weiterhin gute Eltern und immer für unsere Kinder da", schrieb Schweighöfer am Samstag auf Instagram.

Ruby O. Fee ist 22 Jahre alt und eine erfolgreiche Schauspielerin. Sie wuchs in Brasilien auf und zog mit zwölf Jahren nach Berlin. In Deutschland wurde sie durch das Science-Fiction-Drama "Womb". O. Fee soll bereits in der Weihnachtszeit in einer Instagram-Story von Schweighöfer aufgetaucht sein. Bisher haben die beiden sich aber noch nicht öffentlich zu ihrer möglichen Beziehung geäußert.