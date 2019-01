Andreas Scheuer (CSU) rühmt die deutschen Autobahnen als besonders sicher. Der Blick auf die Unfallstatistik lässt daran zweifeln. Foto: imago/Westend61/Werner Dieterich

Berlin. Es ist einzigartig in Europa: Nur auf Autobahnen in Deutschland gibt es kein Tempolimit. Sind sie gleichzeitig auch die sichersten Straßen? Was ist dran an der These des Verkehrsministers? Ein Faktencheck.