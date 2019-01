Hamburg. Nachdem ein Klatsch-Magazin über angebliche Eheprobleme zwischen Anna Loos und Jan Josef Liefers berichtet, platzt dem Schauspieler der Kragen.

Es ist wohl eine der größten Ängste von Prominenten, dass ihre Kinder über die Titelseiten der Klatschpresse von vermeintlichen Eheproblemen erfahren. Nachdem es nun das Promi-Paar Jan Josef Liefers und seine Frau Anna Loos erwischte, platzte dem Schauspieler der Kragen. Seinem Ärger machte er über seinen Instagram-Account Luft.

Dort veröffentlichte er einen Screenshot, der offenbar von einem Whats-App-Chat mit seiner 10-jährigen Tochter stammt. Darauf zu sehen ist das Cover eines Klatsch-Magazins. Das Cover scheint das kleine Mädchen ziemlich verstört zu haben, denn sie schreibt nur: "Was ist passiert PAPA", "MAMA" und fügte viele Ausrufe- und Fragezeichen hinzu.

Was die Tochter des Schauspieler-Paars so verstört haben dürfte, ist die Spekulation des Klatsch-Magazins, ob Jan Josef Liefers noch zu seiner Frau stehe. Die Antwort an seine Tochter fügte Liefers auch an: "Das ist nur eines von vielen dummen und charakterlosen Blättchen, die jede noch so billige Lügengeschichte verbreiten würden, Hauptsache sie machen damit Geld", heißt es in der Nachricht. "Leider kaufen Menschen so etwas." Sie solle sich aber nicht davon beeinflussen lassen.

Anzeige Anzeige

Zu seinem Post auf Instagram schrieb der Münsteraner Tatort-Kommissar: "Eines dieser unterirdischen Klopapiere hat es mal wieder geschafft. Seid ihr stolz auf Euch?" Mehr als 8000 Menschen haben den Beitrag bereits "geliked". Zudem solidarisieren sich viele mit einem Kommentar und drücken so ihr Unverständnis gegenüber der gezeigten Zeitschrift aus. Mansche regen sogar an, rechtliche Schritte zu erwirken.