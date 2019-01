Putzfrau saß drei Tage in Aufzug in Milliardärs-Haus fest MEC öffnen

Drei Tage saß eine Putzfrau in einem Fahrstuhl in einem Fahrstuhl in einem Stadthaus in Manhattan fest. Foto: Lukas Schulze/Symbol

New York. Ganze drei Tage saß eine Putzfrau unbemerkt in einem Aufzug im Haus eines Milliardärs in New York fest. Die 53-Jährige war am Freitag mit dem Aufzug unterwegs, als die Kabine zwischen zwei Etagen aus noch unbekannter Ursache steckenblieb, berichtete unter anderem die „New York Times“.