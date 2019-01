Wohnungsrazzia in Berlin CC-Editor öffnen

Die Wohnungsrazzia steht in Zusammenhang mit Ermittlungen zu einem Überfall auf einen Geldtransporter im Oktober 2018 am Berliner Alexanderplatz. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin. Bei einer Razzia in Berlin wurden mehrere Wohnungen durchsucht. Die Ermittlungen stehen in Zusammenhang mit einem Geldtransporter-Überfall am Alexanderplatz.