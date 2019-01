Hamburg. Mit dem Winter "feiert" auch das mühsame Eiskratzen jährlich ein Comeback – ein neuer Trick könnte Autofahrern nun Freude bereiten.

Jeder, der nicht den Luxus genießt, sein Fahrzeug im Winter in einer Garage unterzustellen, kennt das mit den fallenden Temperaturen einhergehende Problem: Vereiste Scheiben. Und wer sich am frühen Morgen die Laune nicht direkt durch mühsames Kratzen verderben will, sollte ein paar Tricks auf Lager haben. Im Internet kursiert aktuell ein sogenanntes "Lifehack-Video", das eine bislang wenig bekannte Variante zeigt, Autoscheiben schnell und einfach vom Eis zu befreien.Wer also keine Folie besitzt oder schlicht zu faul ist, die gängigen Präventionsmaßnahmen in Sachen vereiste Scheiben zu ergreifen, dem könnte damit Abhilfe geschaffen werden. Denn schlichtweg heißes Wasser in einem Zip-Beutel funktioniert offenbar ziemlich gut, wie folgendes Video zeigt:

Die Wärme des Wassers im Beutel scheint groß genug zu sein, um das Eis zu schmelzen und zugleich gering genug, damit die Scheibe nicht platzt. Ein echter "Lebenskniff" also, sollte es tatsächlich auch in der Realität so gut funktionieren wie im Video.

