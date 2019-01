Berlin. Die Polizei Berlin veröffentlicht eine Kontaktanzeige auf Instagram, um einem verliebten Kollegen zu helfen und bereut nichts.

In den sozialen Netzwerken lassen sich die wildesten Geschichten finden. Aber manchmal reibt sich selbst der geneigte Nutzer noch verwundert die Augen. So auch bei einer Kontaktanzeige, die die Polizei Berlin über ihren offiziellen Instagram-Account veröffentlichte, um einem verliebten Kollegen zum Glück zu verhelfen. Nicht wenige fanden: hier trieb es der "Freund und Helfer" etwas zu weit mit der Bürgernähe.

Wer ist die lächelnde Passantin?

Aber was war überhaupt passiert? Eine Frau soll sich an der Berliner Haltestelle "Hallesches Tor" hilfesuchend an einen uniformierten Beamten gewandt haben, um ihn nach dem Weg zu fragen. Mehr ist von der kurzen Interaktion nicht bekannt, außer: "Du hast ihm zum Abschied ein Lächeln geschenkt", heißt es in der Instagram-Story der Berliner Polizei und weiter: Wenn Du das warst, melde dich bitte. Du gehst unserem Kollegen nicht mehr aus dem Kopf.“

Das Social-Media-Team hat sich tatsächlich richtig Mühe gemacht, den Aufruf möglichst attraktiv zu gestalten. Als Hintergrund des Beitrags wurde beispielsweise die Silhouette einer Frau verwendet sowie eine verschnörkelte Schrift und violett als Farbton.

"Peinlich ist uns das trotzdem nicht"

Scham verspürt deshalb auch im Nachhinein niemand bei den Beamten aus der Hauptstadt, wie Jörn Iffländer, Social-Media-Abteilung Berliner Polizei, gegenüber Vice erklärt: "Dass es negative Stimmen geben würde, haben wir kalkuliert. Peinlich ist uns das trotzdem nicht, wir stehen dazu."



Zwar seien die Reaktionen zu dem Beitrag auf Instagram ausschließlich positiv, wie Iffländer erklärt, auf Twitter regt sich dagegen aber schon teils scharfer Protest. Dort heißt es zum Beispiel: "Mein Freund und Stalker?". Für Iffländer ein "haltloser" Vorwurf, wenn man sich den Tatbestand von Stalking mal genauer ansehe.

Letztendlich sei man ohnehin nur auf die Idee zu der ungewöhnlichen Kontaktanzeige gekommen, weil die Social-Media-Abteilung regelmäßig ähnliche Anfragen aus der Bevölkerung erhielte, die sich in Polizisten verliebt hätten und vermittelt werden möchten. Iffländer: "Wir leiten das dann an die entsprechende Dienststelle weiter, und die Kollegen können sich dann melden – oder nicht."

Auflösung über Instagram

Dasselbe hätte man jetzt auch getan, nur eben umgekehrt. Es sei das erste Mal gewesen, dass ein Kollege ein solches Anliegen vorgebracht hätte und nach langer Überlegung habe man sich dazu entschlossen, ihm zu helfen.

So schlecht wie die Aktion bei einigen Twitter-Nutzern aufgefasst wird, so elektrisierend wirkt sie offenbar auf Instagramer. Denn dort wollen viele informiert werden, wenn sich die Gesuchte gemeldet hat. Und Iffländer verspricht, dass das auch in die Tat umgesetzt wird – natürlich ebenfalls über den Instagram-Kanal. Bisher (Stand 25. Januar, 18 Uhr) hat sich wohl noch niemand gemeldet.