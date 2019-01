Mit dem Zahnmedi-Bus soll die Versorgung in ländlichen Gebieten verbessert werden. Symbolfoto: dpa

Berlin. Gegen den Ärztemangel auf dem Lande ist eine mobile Zahnarztpraxis in einem Bus geplant. Die Deutsche Bahn und die Ärztegruppe Zahneins verständigten sich am Freitag in einer Absichtserklärung auf das Projekt.