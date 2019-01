Etliche Verletzte bei Brand in Recklinghausener Krankenhaus MEC öffnen

Einsatzkräfte der Feuerwehr vor dem Haupteingang des Krankenhauses. Foto: Marcel Kusch

Recklinghausen. Bei einem Brand in einem Krankenhausen von Recklinghausen sind in der Nacht zum Freitag etliche Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr war der Brand in einem Patientenzimmer der fünften Etage ausgebrochen.