New York. Um das persönliche Verhältnis der Gründer von Facebook und Twitter wird viel gerätselt. Nun berichtet Jack Dorsey, Mark Zuckerberg habe ihn einmal zum Abendessen eingeladen – und selbst erlegte Ziege serviert.

Der eine zieht am liebsten graue T-Shirts und Kapuzenjacken an, der andere trägt Vollbart und Nasenring: Die milliardenschweren Chefs von zwei der populärsten sozialen Netzwerken der Welt eint jedoch noch mehr als die zur Schau getragene Lässigkeit – sie treffen sich angeblich auch privat. Twitter-Gründer Jack Dorsey (42) erzählte in einem Interview mit dem Magazin "Rolling Stone" ausführlich aus seinem Leben. Dabei berichtete er auch von einem bizarren Abendessen mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (34).

Nach seinem "denkwürdigsten Moment mit Mark Zuckerberg" gefragt, erzählte Dorsey von einer Essenseinladung 2011. In dem Jahr hatte Zuckerberg sich selbst vorgenommen, nur noch Fleisch von Tieren zu essen, die er selbst getötet hat. "Er hat Ziege für mich zum Abendessen gemacht", sagte Dorsey. Die Ziege sei mit einem Elektroschocker und einem Messer erlegt und dann zum Schlachter gebracht worden. Zuckerberg habe die Ziege im Ofen zubereitet und dann serviert. "Sie war kalt. Das weiß ich noch", sagte Dorsey. "Ich habe nur meinen Salat gegessen."

Dinner mit Botschaft?

Das klinge wie eine Metapher, meinte der Reporter vom "Rolling Stone" mit Blick auf die Redewendung "Rache wird am besten kalt serviert". Dorsey antwortete ausweichend: "Rache wird am besten warm serviert. Oder kalt."

Ob die Chemie zwischen den beiden Social-Media-Mogulen stimmt, ist nicht öffentlich bekannt. Dorsey bezeichnete Zuckerberg als "sehr sehr klugen Geschäftsmann". Beinahe hätte der Amerikaner 2007 sogar angefangen, für Facebook zu arbeiten. Dorsey machte aber einen Rückzieher, weil ihm seine Rolle in dem damals dreijährigen Unternehmen nicht klar genug gewesen sei. Bis zum heutigen Tag hat Zuckerberg keinen offiziellen Twitter-Account, Dorsey kein offizielles Facebook-Profil.

Etliche Medien haben derweil die Erzählung vom kuriosen Ziegen-Abendessen aufgegriffen. Selbst Twitter reagierte – natürlich mit einem Tweet: ohne Kommentar, aber mit Ziegen-Emoticon.