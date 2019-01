Phoenix. Nachdem eine komatöse Frau ein Kind zur Welt gebracht hatte, wurde nun ein Verdächtiger wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs verhaftet. Zu ihm sind bereits erste Hintergründe bekannt.

In der privaten Gesundheitseinrichtung "Hacienda Healthcare" in Phoenix, Arizona, hat eine Frau, die seit 14 Jahren im Wachkoma liegt, am 29. Dezember einen kleinen Jungen zur Welt gebracht. Die Verantwortlichen der Einrichtung hatten zunächst Stillschweigen bewahrt. Doch dann hatte die lokale Presse Wind von dem Fall bekommen, woraufhin die Polizei ihre Ermittlungen aufnahm und die Gesundheitseinrichtung durchsuchte sowie DNA-Proben der Angestellten verlangte.

Nun, zwei Wochen später, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Dem Mann wird sexueller Übergriff und Missbrauch eines verwundbaren Menschen vorgeworfen. Der 36-Jährige ist ein lizenzierter Pfleger, der zuletzt in Teilzeit verantwortlich für den Frauenbereich der Pflegeeinrichtung "Hacienda Healthcare" war.

Am Dienstagvormittag wurde der Verdächtige mittels eines Durchsuchungsbefehls gezwungen, eine DNA-Probe abzugeben. Nur wenige Stunden später klickten die Handschellen bei dem Pfleger, der sich anschließend in einem Gerichtssaal in Phoenix wiederfand.

Einsatz auch in anderen Pflegeeinrichtungen?

Tommy Thompson, Sergeant der Polizei in Phoenix, erklärte gegenüber Reportern am Mittwoch, dass Beamte aktuell noch untersuchen würden, ob der Verdächtige noch weitere Menschen in der Pflegeeinrichtung missbraucht habe. Der Mann sei seit 2011 bei "Hacienda Healthcare" angestellt, aber noch ist unklar, ob er durchgehend festangestellt oder freiberuflich war – und möglicherweise auch bei anderen Pflegeeinrichtungen gearbeitet habe.

Von der ersten Minute an, als klar war, dass es sich hierbei um ein Verbrechen handelte, haben wir ohne Unterbrechung an dem Fall gearbeitet und sieben Tage die Woche geschuftet, um diesen Fall aufzuklären. Jeri Williams, Polizeichef

Es wurde eine Kaution in Höhe von einer halben Millionen US-Dollar für den Verdächtigen festgesetzt. Für seinen Anwalt, David Gregan, viel zu viel. Schließlich sei sein Mandant noch nicht vorbestraft, erklärte er gegenüber "The Associated Press".



Aus einer Polizeierklärung geht jedoch hervor, dass der verdächtige Pfleger "in der Nähe des Opfers gearbeitet hat, sie mehrmals behandelte und deshalb auch über einen längeren Zeitraum direkten Zugang zu ihr hatte". Zudem habe er sich geweigert, mit den Polizeibeamten über seine Beteiligung in dem Fall zu sprechen.

Trotz erster Ermittlungsergebnisse will Polizeisprecher Tommy Thompson jeden ermuntern, sich bei der Behörde zu melden, der weitere Informationen zu diesem Fall beitragen kann,