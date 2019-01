Hamburg. Tempo wird 90 und ist das Beispiel für eine Marke, die zum Synonym für eine ganze Gattung wurde. Wir stellen weitere Produkte vor, die das geschafft haben.

Irgendwer hat immer eins zur Hand. Sie stecken in Millionen Jacken-, Hand- und Hosentaschen, meist zerknüllt und ganz unten. Oder, wenn's blöd läuft, in der Waschmaschine. Millionen Menschen nutzen Papiertaschentücher – viele davon Tempo. Und viele nutzen irgendein anderes und sagen trotzdem Tempo. Denn wie nur wenige andere Marken haben es die akkurat gefalteten weißen Tücher aus der blauen Packung, die am 29. Januar ihren 90. Geburtstag feiern, geschafft, mit ihrem Namen in den allgemeinen Sprachgebrauch überzugehen. Generische Verselbstständigung heißt das Phänomen, wenn aus einem Markennamen ein Gattungsbegriff wird.

Tempo sagen, aber nicht kaufen

"Das ist Fluch und Segen zugleich", sagt Franz-Rudolf Esch, Direktor des Instituts für Marken- und Kommunikationsforschung der EBS Business School in Oestrich-Winkel bei Wiesbaden. "Exklusive Markenbekanntheit ist erst einmal etwas sehr, sehr Wertvolles", sagt er. "Das gelingt den wenigsten." Nämlich nur denen, die ein bestimmtes Produkt ganz neu erfinden oder den Markt in der jeweiligen Kategorie sehr stark dominieren, erläutert der Experte. Und die könnten dann zunächst auch davon profitieren. Doch irgendwann verliert der Verbraucher die Bindung zum Produkt. Er sagt zwar noch Tempo, kauft aber eine andere Marke. Außerdem wird es schwerer, weitere Produkte zu verkaufen, wenn mit dem Markennamen eine solch starke Ware verbunden wird.

Wir haben weitere bekannte Produkte gesammelt, die von der generischen Verselbstständigung betroffen sind – und bei denen Sie vielleicht gar nicht wissen, dass ihr Name von einer Marke stammt.