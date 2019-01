Frankfurt am Main. Von "Verzögerungen im Betriebsablauf" bis "Anschluss-Connections" – die Sprache bei der Deutschen Bahn ist manchmal eine ganz eigene. Können Sie Ihren Zugbegleiter trotzdem verstehen? Testen Sie Ihr "Bahnisch".

Die Deutsche Bahn will für ihre Fahrgäste künftig besser zu hören sein. Dafür stellt das Unternehmen am Mittwoch eine neue Audiotechnik für Lautsprecher-Durchsagen am Frankfurter Hauptbahnhof vor.

Das System "Holoplot" soll für verständlichere Informationen am Bahngleis sorgen. Fahrgäste sollen nur noch Durchsagen hören, die für sie relevant sind. Allerdings ist auch mit einer klaren Durchsage das "Bahnisch" nicht immer leicht zu verstehen. Das Quiz soll dabei helfen, Ihr Gehör für Informationen – auch im Zug – zu schulen.