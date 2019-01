Hamburg/Liverpool. Ein Bauarbeiter im englischen Liverpool hat sich auf seine Weise dafür gerächt, dass er sein Gehalt nicht bekommen hat: Ein Video zeigt, wie der Mann mit einem Bagger in einen Hotel-Neubau fährt und dort wütet.

Eigentlich sollten die Arbeiten am Neubau der britischen Hotelkette Travelodge am vergangenen Montag abgeschlossen werden. Doch daraus wurde nicht, denn: "Dann ist ein Idiot in einem Mini-Bagger auf die Idee gekommen, mitten durchs Gebäude zu gefahren", zitiert die britische Independent einen Augenzeugen.

Die Bagger-Attacke im Video

Ein Bauarbeiter soll auf 600 Pfund (687 Euro) Lohn gewartet haben. Frei nach dem Motto: "Wer nicht hören will, muss fühlen", setzte sich der Mann in einen Bagger, fuhr die Treppen zum Eingang hinauf und rammte die Fensterfront des Eingangsbereichs solange, bis er schließlich in die Lobby durchbrach – und diese in ihre Einzelteile zerlegte. Ein Arbeiter filmte den Vorfall und stellte das Video ins Internet.





Polizei fasst Verdächtigen

Mindestens 20 Minuten lang ließ der Mann seinem Frust freien Lauf. Nachdem sich der Bauarbeiter an der Einrichtung des Hotels abgearbeitet hatte, stieg er vom Bagger und flüchtete zu Fuß. Wie die britische BBC berichtet, hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt und befragt. Die Höhe des Sachschadens, und welche Strafen den Baggerfahrer erwarten, ist derzeit nicht bekannt. (Weiterlesen: Von Zungenwurst bis Milbenkäse – deutsche Küche mit Dschungel-Potenzial)