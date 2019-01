Herne. Dieser Brief berührt Tausende: Der Vater von Lena liegt im Sterben. In rührenden Zeilen bedankt sich das elfjährige Mädchen nun bei den Mitarbeitern vom Lukas-Hospiz in Herne in Nordrhein-Westfalen.

"Ich finde es so toll, dass ihr euch so gut um meinem Papa kümmert", schreibt Lena an das Personal der Einrichtung. Darunter malt sie Herzen. Sagt "Danke". Dann legt sie dem Brief auch noch einen Zehn-Euro-Schein bei. "Anstatt mit von dem Geld etwas zu kaufen, möchte ich es an euch spenden."

Die Mitarbeiter sind sichtlich gerührt von der Geste. Auf Facebook veröffentlichen sie die Botschaft von Lena. 500 Mal wurde sie mittlerweile geteilt. "Wir hatten schon berichtet, dass unsere Gäste jünger werden und häufiger Kinder in der Begleitung sind. Nach anfänglicher Scheu fühlen sie sich hier sehr wohl", steht in dem Post der Einrichtung.

Im Lukas-Hospiz wurden im vergangenen Jahr 183 Gäste auf ihrem letzten Weg begleitet. Der Abschied soll ihnen und ihren Angehörigen so angenehm wie möglich gemacht werden. Das Haustier dürfe mitgebracht werden. Familienmitglieder können in einem Appartement Tür an Tür in einem eigenen Zimmer wohnen. So auch Lena mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter.