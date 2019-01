Tallahassee. Weil ihr Vater einen bewaffneten Ladendiebstahl begangen haben soll, hat eine Zweijährige aus Tallahassee im US-Bundesstaat Florida unfreiwillig die Aufmerksamkeit vieler Nutzer in den Sozialen Netzwerken auf sich gezogen. Die Polizei veröffentlichte im Anschluss ein Statement zu den Ereignissen.

In der Hauptstadt des US-Bundesstaats Florida stellten Polizisten einen Mann, der des bewaffneten Diebstahls bezichtigt wird, in seinem Pickup-Truck. Eine Passantin hält die Szene mit ihrer Handykamera fest.

Darauf ist zu sehen, wie der Mann sein Auto verlässt und mit erhobenen Händen auf die Polizisten zugeht. Kurz darauf klettert eine weitere Person aus dem Auto. Es ist die zweijährige Tochter des vermeintlichen Straftäters, die ihren Vater nachahmt.

Video wird heiß diskutiert

Das kleine Mädchen hat offenbar gesehen, wie sich ihr Vater verhalten hat und möchte es ihm gleichtun. Also nimmt sie ihre Hände ebenfalls über den Kopf, als sie aus dem Auto aussteigt und sich langsam dem Polizisten nähert, der selbst ziemlich verblüfft über die Szenerie zu sein scheint.

Das Video wurde in den sozialen Medien heiß diskutiert, weil es in der ersten Videoaufnahme so aussieht, als bedrohe der Beamte das Kleinkind mit gezogener Waffe, während sie auf ihn zugeht.

Deshalb reagierte die Polizei von Tallahassee nun mit einer eigenen Aufnahme, die sie auf Facebook veröffentlichte. Sie stammt von den Körperkameras der Beamten. Zudem wurde ein Pressestatement des Polizeischefs Michael DeLeo veröffentlicht.

Tonaufnahmen zeigen anderes Bild

Erst durch diese neuen Aufnahmen wird deutlich, dass die Polizisten nicht wussten, ob sich noch weitere Personen im Auto befunden hatten. So habe der verhaftete Vater erst bei der Festnahme gesagt, dass seine zweijährige Tochter und sein einjähriger Sohn noch im Wagen befänden. In diesem Moment kam das Mädchen aber bereits mit erhobenen Händen auf den Beamten zu.

Die Tonaufnahme belegen zudem, dass der Polizist beruhigend auf das Kind einredet und dem kleinen Mädchen sagte, dass alles sei gut und sie die Arme herunternehmen könne.