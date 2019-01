Swansea. Gute Grammatik und Interpunktion zahlen sich auch dann aus, wenn man auf die schiefe Bahn geraten ist. Das zumindest lässt ein Urteil aus Wales vermuten.

Zwei Studenten aus Wales standen Anfang des Monats in Swansea vor Gericht, weil sie mit Drogen gehandelt haben sollen. Wie die britische Zeitung "Telegraph" berichtet, kaufte der 19-jährige Luke Rance Cannabis in großen Mengen, verkaufte es an den 21-jährigen Brandon Kerrison weiter, der damit wiederum in Südwales handelte. Am 17. Dezember wurden die beiden von der Polizei beim Dealen auf dem Gelände einer Bibliothek erwischt.

"Wahnsinnige Aromen..."

Bei einer darauf folgenden Hausdurchsuchung sei dann noch einmal Cannabis im Wert von 1300 Euro entdeckt worden. Viel wichtiger für den Ausgang des Falls war jedoch die Konfiszierung von Kerrisons Handy. Darauf fanden die Ermittler Nachrichten wie diese: "Wahnsinnige Aromen ab 10 heute Abend – kontaktiere mich, um mehr zu erfahren."

Der vorsitzende Richter David Hale zeigte sich beeindruckt von der Schreibweise des jungen Mannes. "Grammatik und Interpunktion" sind viel besser als üblich, sagte er vor Gericht. Für die günstige Sozialprognose, wie es vor Gericht heißt, sprach zudem, dass beide jungen Männer angestellt seien und in der Zwischenzeit bewiesen hatten, dass sie ihr Leben wieder in richtige Bahnen lenken konnten.

"Will euch nie wieder sehen"

Richter Hale verschonte die beiden jungen Männer daher mit einer Gefängnisstrafe und ordnete 100 Stunden gemeinnützige Arbeit an. Richter Hale sagte: "Ich hoffe, das Gericht wird euch beide nie wieder sehen."