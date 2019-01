Dortmund. Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) beschwert sich mit deutlichen Worten über das Bild, das der WDR im "Tatort" von seiner Stadt zeichne. Mit seiner Kritik steht der Politiker nicht alleine.

Seit 2012 hat Dortmund einen eigenen "Tatort". Doch geht es nach dem Willen des Oberbürgermeisters Ullrich Sierau (SPD) hat das Auftauchen der Ruhrgebiets-Stadt in der ARD Kultserie bald ein Ende: In einem offenen Brief an WDR-Intendant Tom Buhrow, den die Stadt in Auszügen veröffentlichte, bringt Sierau seine Verärgerung deutlich zum Ausdruck. "Nicht zuletzt nach der Ausstrahlung der Dortmunder Folge von Sonntag, 20. Januar, muss ich meine früher getätigte Aussage, dass ein 'Tatort' die Stadt adelt, revidieren. Was sich in vorherigen Folgen schon angedeutet hat, lässt sich nach der Folge von Sonntag nur als fortwährendes Mobbing gegenüber einer Stadt, einer Region sowie den dort lebenden Menschen bezeichnen."

Der SPD-Politiker ist augenscheinlich kein Fan des "Tatort"-Teams um Peter Faber und Martina Bönisch. Auch wenn ein Krimi natürlich keine Dokumentation sei, erwarte er ein Mindestmaß an Realität. Doch die Filme würden immer wieder ein "Ruhrpott-Klischee" aus den 80ern verbreiten. Die aktuelle Folge bezeichnet der Oberbürgermeister als "maximal lächerlich". "Stecken Sie die Münchener Kommissare in Lederhosen und lassen Sie diese minutenlang Schuhplatteln – es wäre derselbe Effekt, es wäre genauso daneben. Die Macher dieser Folge geben die Menschen einer Region der Lächerlichkeit preis, in dem sie diese Bier trinkend in Trainingsanzügen vor heruntergekommenen Häusern herumstehen lassen. Mehr Klischee geht nicht", so Sierau weiter.

Vorurteile und Klischees auf Seiten der Drehbuchschreiber

Der Oberbürgermeister steht mit seiner Kritik nicht alleine da. Seit der ersten Folge der meist düsteren Geschichten stören sich die Dortmunder an dem Bild, das von ihrer Stadt gezeichnet werde. Zu allgegenwärtig die bekannten Ruhrgebiet-Klischees von einer Stadt voller Nazis und arbeitsloser Männer. Außerdem werde häufig in anderen Städten, wie Essen oder Duisburg, gedreht – nach Worten der Kritiker, um noch weitere heruntergekommene Drehorte zu finden.

In dem Film, der am vergangenen Sonntag gezeigt wurde, ging es um den Mord an einem Bergmann und das Zechensterben. "Gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge sollten ansatzweise passen, wenn die Bilder schon nicht aus Dortmund, sondern aus Duisburg stammen", so Sierau. "Die letzte Zeche in Dortmund wurde 1987 geschlossen. Die prägende Zeit der Montanindustrie ist Geschichte. Im Ruhrgebiet gibt es so etwas wie einen Strukturwandel – aber die Vorurteile und Klischees der Drehbuchschreiber und verantwortlichen Redakteure des WDR sitzen fest und lassen diese Sichtweise offenbar nicht zu."

Sierau schließt seinen Brief mit den Worten: "Ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn Sie den Dortmund-'Tatort' einstellen und Kommissar Faber und sein Team in den vorzeitigen Ruhestand schicken würden." Laut der Zeitung "Ruhr Nachrichten" habe der WDR den Brief erhalten und prüfe die Kritikpunkte.