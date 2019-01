Kiel. Am Dienstag läuft der Luxusliner "Mein Schiff 2", Tuis neues Flaggschiff, aus. Unzählige Kartons mit der Erstausstattung sind in den vergangenen Tagen an Bord gebracht worden. Ursprünglich sollten die letzten Vorbereitungen in Finnland getroffen werden.

In der Empfangshalle des Kieler Ostseekais sah es in den vergangenen Tagen aus wie in einer DHL- Paketzentrale kurz vor Weihnachten. Meterhoch türmten sich dort, wo sonst die Kreuzfahrtpassagiere einchecken, Kartons und Kisten vollgepackt mit der Erstausstattung für das neue Tui-Flaggschiff „Mein Schiff 2“. Tag für Tag wurden die Kartontürme kleiner, denn der Countdown läuft: Am Dienstag läuft der Luxusliner zu seiner ersten Reise aus.

Dass der 317 Meter lange Koloss für drei Wochen in Kiel festmacht und allabendlich mit seinem Lichtspektakel viele Bewunderer an den Ostseekai lockt, war eigentlich nicht vorgesehen. „Mein Schiff 2“ war auf der Werft im finnischen Turku zwei Monate früher als geplant fertig geworden und hatte – weil die Ostsee hoch im Norden im Winter immer einfriert – rechtzeitig bevor das Eis kam, Kurs auf Kiel genommen.

Hier legen Werftarbeiter und Fremdfirmen jetzt letzte Hand an, hier wird das 317 Meter lange Schiff mit seinen 16 Stockwerken ausgerüstet und hier gingen zuletzt 1.100 Crewmitglieder an Bord. Für die kommenden neun Monate arbeiten die vorwiegend aus Ostasien eingeflogenen guten Geister nun an sieben Tage die Woche.

Noch wird geübt

„Dieses Schiff ist etwas besonderes, weil viele namhafte Innenarchitekten für ein extravagantes Flair gesorgt haben. Schauen Sie nur diese Lampen!“, schwärmt Kreuzfahrtdirektorin Susann Fabiero und entschuldigt sich für das legere Aussehen der Mitarbeiter, die in Jogginghosen und T-Shirts durch das Schiff wuseln. Erst wenn man zur ersten Reise in See sticht – eingeplant ist eine Kurzfahrt für Mitarbeiter von Reisebüros – gilt für die Mannschaft Uniformpflicht.

Abläufe in den zwölf Restaurants und 14 Bars, im Zimmerservice und in der Küche werden trainiert. „Versuchsobjekte“ sind die Heerscharen von Handwerkern und Technikern, die an Bord letzte Hand anlegen und hier auch schlafen.

Schiff der Superlative Am 3. Februar steuert der 69-jährige Finne Kjell Holm die neue „Mein Schiff 2“ zur Premierenreise von Bremerhaven nach Lissabon, wo Carolin Niemczyk, Sängerin der Band Glasperlenspiel, das Schiff am 9. Februar tauft. Im Anschluss geht es auf die Kanaren und ins Mittelmeer.

Medienberichten zufolge soll der Neubau 625 Millionen US Dollar gekostet haben. Er ist von den Abmessungen (316 Meter lang, 36 Meter breit acht Meter Tiefgang) identisch mit der 2018 in Dienst gestellten „Mein Schiff 1“ und ersetzt die alte „Mein Schiff 2“die als „Mein Schiff Herz“ weiterhin für die Reederei unterwegs ist. Im Jahr 2019 erhöht sich die Zahl der Kreuzfahrtschiffe auf 272. Nach Angaben der Cruise Lines International Association werden 18 neue Schiffe in Dienst gestellt. Der Zuwachs an Betten wird mit 44.000 beziffert, 2900 auf Mein Schiff 2.

Bis zuletzt wird geschraubt, gebohrt, sortiert und poliert. Allein 56.000 Handtücher müssen auf die Kabinen, den Pool- und Saunabereich verteilt und vorher sorgfältig gefaltet werden. Genauso wie die 9200 Bademäntel und 10 600 Garnituren Bettwäsche lieferte sie ein Unternehmen aus Schwentinental – keine 20 Kilometer vor den Toren der Landeshauptstadt.



Anzeige Anzeige

Über 100.000 Einzelteile an Bord gebracht

Die Firma Horstmann hat sich auf die Ausrüstung von Hotels und Passagierschiffen spezialisiert und ist Haus und Hoflieferant bei Tui Cruises. Dies ist der größte Auftrag in der Firmengeschichte: Geliefert wurden über 110.000 Einzelteile in 8000 Kartons. Bei anderen Lieferanten geht es eine Nummer kleiner zu: „Nur“ 37 Kartons hat die Thalia-Buchhandlung geschickt. (Weiterlesen: Erste Bilder von Board)

Unter den 700 Büchern für die Leselounge auf Deck 3 sind viele Krimis und Thriller, wie der Kartonbeschriftung zu entnehmen ist. „Wir haben viele regionale Firmen mit der Endausstattung beauftragt“, sagt Fabiero. Die Nummernschilder der Lieferwagen, die auf dem Terminalgelände parken, zeigen jedoch, dass auch Tischler, Dekorateure, IT-Fachleute und Fahrstuhlbauer aus dem gesamten Bundesgebiet im Einsatz sind.

Lokale Wirtschaft profitiert

Kiel und das Umland profitieren von dieser außergewöhnlichen Schiffsausrüstung. Atefe K., ein 38 -jähriger Tunesier und künftig erster Ansprechpartner für Passagiere im großen Speisesaal, berichtet in fast akzentfreiem Deutsch, er habe sich am Vortag in der Kieler Innenstadt neue Schuhe gekauft. Kein Einzelfall. Besonders attraktiv sei für die Besatzungsmitglieder aus über 50 Nationen der nur 200 Meter entfernt liegende Elektronik-Riese Saturn, der die neuesten Handys im Angebot habe.

Und Fabiero selbst hat gut 100 Euro bei dm gelassen und sich mit Drogerieartikeln für die kommenden Monate eingedeckt. „Das ist das Schöne an Kiel, dass der Weg vom Schiff in die Stadt so kurz ist und wir nicht in einem abgelegenen Industriehafen liegen“, schwärmt die Kreuzfahrtdirektorin.

55 Euro gibt ein Crewmitglied im Schnitt beim Landgang in Kiel aus, ergab eine aktuelle Marketingstudie der Hamburg Port Consulting GmbH. Der Betrag dürfte jetzt, wo die Mitarbeiter drei Wochen in Kiel liegen, deutlich höher sein. Zumal sich viele abends auf ein Bier in der Innenstadt verabreden.

2900 Kreuzfahrtgäste

Noch ist dafür Zeit genug. Ab Dienstag – wenn das Schiff im realen Einsatz fährt und die 1449 Passagierkabinen geputzt und das Essen für 2900 Gäste und 1100 Mann Besatzung zubereitet werden müssen – bleibt dafür in den Häfen kaum noch Zeit.

Damit alle an Bord nicht nur satt, sondern auch zufrieden sind, rollten zuletzt 28 Lastwagen an, die rund 400 Tonnen Lebensmittel brachten. Dabei war schon vorher mächtig gebunkert worden. Bei der Ankunft in Kiel warteten am Ostseekai 210 vollbepackte Paletten unter anderem mit 33 Sorten Bier und 221 Sorten Käse. Für zwei Wochen Kreuzfahrt ordert Tui etwa 15.000 Flaschen Wein. Allein für die Taufe der Schiffes in Lissabon sind 1800 Flaschen Champagner bestellt worden.

„Da wir es vorwiegend mit deutschen Gästen zu tun haben, wissen wir relativ genau, was gewünscht wird“, erklärt Fabiero. Die ausgebildete Schauspielerin, die einst in Leipzig auf der Bühne stand, war zunächst Teil des Entertainment-Teams und hat sich zur Kreuzfahrtdirektorin hochgearbeitet. Entsprechend charakterisiert sie ihre Aufgabe an Bord: „Ich bin Dramaturgin der Kreuzfahrt.“