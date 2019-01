Hamburg. Am Montagmorgen ist über Deutschland eine Mondfinsternis zu sehen. In den Sozialen Netzwerken posten viele Menschen Bilder des blutroten Mondes. Das sind die spektakulärsten.

Der Vollmond "leuchtet" bei einer Totalen Mondfinsternis nicht silberhell, sondern wirkt kupferrot. Wegen dieser Farbe wird er auch als Blutmond bezeichnet. Der Grund dafür liegt in der atmosphärischen Lichtstreuung, wenn das Sonnenlicht durch die Erdatmosphäre in den Kernschatten gelenkt wird.

Wann startet die Mondfinsternis am 21. Januar 2019?

Gegen 3.35 Uhr am Montagmorgen ist der Vollmond in den Halbschatten der Erde eingetreten, gegen 4.34 Uhr in den Kernschatten. Die totale Phase war gegen 5.41 Uhr. Maximal am finstersten war der Mond um 6.12 Uhr. Danach tritt er langsam wieder aus dem Schatten heraus.

Viele Menschen sind am Morgen extra früh aufgestanden, um den Blutmond zu sehen. In den Sozialen Netzwerken finden sich viele spektakuläre Bilder.

In einigen Teilen Deutschlands, wie hier im Ruhrgebiet oder in Trier, verzierte der blutrote Mond bekannte Silhouetten.

Viele Menschen versammelten sich an Planetarien, um den Mond zu bewunden und zu fotografieren.



Auch in anderen Teilen der Welt wurde der Mond bewundert, der der Erde aktuell sehr nahe ist und daher besonders groß erscheint.