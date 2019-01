Washington. Ein amerikanischer Ureinwohner läuft trommelnd im Rahmen einer Protestaktion auf der Straße, als er offensichtlich von mehreren Schülern umringt und bedrängt wird. Ein Schüler treibt es auf die Spitze und starrt ihn spöttisch an. Wer hat den Streit provoziert?

Der "Indigenous Peoples' March" ist eine politische Demonstration, die auf die globale Ungerechtigkeit gegen Ureinwohner aufmerksam machen soll. Im Rahmen dieses Protestmarsches kam es am Freitag in Washington zu einem Eklat. Wie mehrere Videoaufnahmen zeigen, wurde ein amerikanischer Ureinwohner von Schülern einer katholischen Schule offenbar bedrängt, verspottet und verhöhnt.

Ein Schüler treibt es dabei auf die Spitze: Er nähert sich dem Ureinwohner, bei dem es sich laut "Indian Country Today" um den 64-jährigen Nathan Phillips handeln soll, provokant nah und grinst ihn unverholen an, während Philips weitertrommelt. Währenddessen grölen andere Schüler lautstark und scheinen den jungen Mann anzufeuern. Unklar ist jedoch, wer mit den Provokationen begonnen hat.



Auffällig: Zahlreiche Schüler tragen rote Caps mit der Aufschrift "Make America Great Again" – der Leitspruch des US-Präsidenten Donald Trump. Wie die "Washington Post" berichtet, hatten die Schüler der Covington Catholic High School aus Kentucky zuvor am "March of Life"-Protest teilgenommen, eine Anti-Abtreibungsdemonstration.



Gegenüber der "Washington Post" äußerte sich Phillips: "Es wurde hässlich, und ich dachte, ich muss mir einen Ausweg aus dieser Situation suchen und mein Lied am Lincoln Memorial beenden." Dabei sollen die Schüler immer wieder "Baut die Mauer, baut die Mauer" gebrüllt haben. Hintergrund: Trump beharrt auf eine Mauer an der Grenze zwischen den USA und Mexiko.



Provozierte der Ureinwohner den Streit?

Ein vermeintlicher Schüler, der ebenfalls anwesend war, behauptete anschließend, dass Phillips die Situation zum Eskalieren brachte. Der 64-Jährige hätte demnach die Gruppe von Schülern provoziert und hätte mit seinem Trommeln den "March of Life" torpediert. Weiter heißt es, dass Phillips nicht aufgehört hätte, zu trommeln und sich bewusst direkt vor den Schüler gestellt hätte.

In den sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Twitter reagieren die Menschen empört. "Was wird getan? Das ist absolut erschreckend und respektlos", lautet nur einer von zahlreichen Kommentaren.