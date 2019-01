Hamburg. Ein Dutzend Grippetote gab es bereits in diesem Jahr in Deutschland. Doch die eigentliche Grippewelle kommt erst noch.

In Südeuropa grassiert zurzeit die Grippewelle. Die Folgen sind laut Deutscher Presse-Agentur verheerend: Die Menschen in Kroatien sehen sich mit der schlimmsten Grippe-Epidemie seit Jahren konfrontiert, in Griechenland verzeichnete man innerhalb einer Woche vier Tote, in Ungarn wurden zwischen dem 7. und 13. Januar 19.300 Grippefälle gemeldet – und damit um 75 Prozent mehr als in der Woche davor. Laut Robert-Koch-Institut kommt die Grippewelle nach Deutschland.

Baldiger Beginn

"Es ist mit einem baldigen Beginn der Grippewelle zu rechnen“, erklärt das Robert-Koch-Institut (RKI) in der "Deutschen Apotheker Zeitung". In diesem Jahr kam es bislang zu einem Dutzend Grippetoten in Deutschland, dabei lässt die eigentliche Grippewelle laut RKI noch auf sich warten.