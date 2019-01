Jim Carrey zeigt politische Cartoons in New York MEC öffnen

Jim Carrey zeigt in New York erstmals seine politische Cartoons. Foto: Jordan Strauss

New York. Jim Carrey ist einer der Top-Komödianten Hollywoods. Seit einiger Zeit widmet sich der Schauspieler auch der Kunst. In New York sind jetzt politische Cartoons des 57-Jährigen zu sehen.