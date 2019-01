Hamburg. Wer vor der achten und letzten Staffel von "Game Of Thrones" noch alle bisherigen Episoden sehen will, muss zeitnah anfangen.

Selten wurde die letzte Staffel einer Serie derart stark herbeigesehnt, wie es bei George R. R. Martins "Game Of Thrones" der Fall ist. In der achten Staffel wird von Fans endlich das große Finale erwartet. Dabei soll jede Folge Spielfilmlänge haben.

Wann muss man anfangen?

Wer sich nicht mehr genau erinnern kann, was in den vorigen sieben Staffeln alles passiert ist, muss sich ranhalten, um das Gedächtnis vor dem Staffelstart am 14. April 2019 noch aufzufrischen. Wann genau man anfangen muss, sich durch alle 67 Episoden durchzuarbeiten, hängt davon ab, wie viele Folgen Sie pro Tag schaffen:



Jeden Tag eine Folge : Dann müssen Sie am 6. Februar anfangen.

: Dann müssen Sie am anfangen. Jeden Tag zwei Folgen : Dann reicht es, wenn Sie ab dem 12. März starten.

: Dann reicht es, wenn Sie ab dem starten. Jeden Tag fünf Folgen : Dann müssen Sie abends viel Zeit haben, können sich aber auch bis zum 2. April Zeit lassen.

: Dann müssen Sie abends viel Zeit haben, können sich aber auch bis zum Zeit lassen. Jeden Tag neun Folgen : Dann haben Sie sich wohl Urlaub genommen und müssen erst am 7. April anfangen zu "suchten".

: Dann haben Sie sich wohl Urlaub genommen und müssen erst am anfangen zu "suchten". Jedes Wochenende sechs Folgen: Dann müssen Sie am Wochenende 2./3. Februar beginnen.

Wo kann man gucken?

Für den Fall, dass Sie die Staffelreihe nicht als DVD- oder Blu-ray-Set im Schrank stehen haben, können Sie auf folgenden Plattformen streamen:

Bei Amazon können Sie jede Folge einzeln für 2,99 Euro oder eine gesamte Staffel für 17,99 Euro kaufen.

können Sie jede Folge einzeln für 2,99 Euro oder eine gesamte Staffel für 17,99 Euro kaufen. Der Streamingdienst von Sky bietet noch bis Ende Februar für 4,99 Euro pro Monat einen Staffelpass an, der alle sieben Staffeln beinhaltet.

bietet noch bis Ende Februar für 4,99 Euro pro Monat einen Staffelpass an, der alle sieben Staffeln beinhaltet. Bei iTunes können Sie sich direkt das gesamte Staffel-Set für 149,99 Euro gönnen.

