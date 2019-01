Mexiko-Stadt. Während Donald Trump eine Mauer zwischen den USA und Mexiko plant, geht ein Werbespot der mexikanischen Fluglinie Aeroméxico viral, in dem Texaner über ihre Ansichten zum Nachbarland befragt werden. Während sie zuerst mit Ablehnung reagieren, ändert sich das, als sie ein interessantes Detail über sich selbst erfahren.

"Mögen Sie Tequila?", wird ein Mann mit Cowboy-Hut und kakifarbenem Hemd gefragt, auf dem der Name Bill steht. "Ja", antwortet der, ohne lange zu zögern. "Mögen Sie Burritos?" Die Antwort: ebenfalls "ja". Doch als die Frage "Mögen Sie Mexiko?" folgt, beginnt Bill den Kopf zu schütteln: "Nein."

Momentan wird ein Werbespot der mexikanischen Fluglinie Aeroméxico im Internet verbreitet, in dem Menschen in Wharton, einer Kleinstadt im Süden des US-Bundesstaats Texas, über ihre Meinung zu Mexiko befragt werden – und warum sie das Land nicht als Urlaubsziel in Betracht ziehen. Schließlich seien die USA das beliebteste Reiseziel der Mexikaner, heißt es in dem Spot – umgekehrt sei das aber nicht der Fall.

"Lass diese Leute auf ihrer Seite der Grenze bleiben"

Die Antworten der Amerikaner sind durchgehend voll von Abneigung gegen das Nachbarland. "Lass mich hier in Frieden bleiben und lass diese Leute auf ihrer Seite der Grenze bleiben", sagt einer der Befragten.

Wie also könnte man das ändern, wird im Werbespot gefragt, während Bilder von weißen mexikanischen Stränden, Maya-Ruinen, historischen Städten und weiteren Naturwundern und Sehenswürdigkeiten zu sehen sind. Schließlich habe vor allem im Süden der USA ein Großteil der Bevölkerung mexikanische Wurzeln – von denen viele aber selbst gar nicht wüssten.



Aeroméxico bietet Rabatt für mexikanische DNA

Also werden die in Wharton befragten Menschen informiert, wie viel Prozent mexikanische DNA sie haben. Schließlich wirbt Aeroméxico in dem Spot mit einem besonderen Rabatt: Je mehr mexikanisches Blut in einem fließt, desto weniger wird für den Flug bezahlt.

Ein älterer weißer Mann reagiert zunächst nur mit einem "Bullshit" auf die Information, dass er zu 22 Prozent Mexikaner sei. Als er dann aber von einem 22-prozentigen Rabatt hört, den er damit auf Aeroméxico-Flüge bekommen könnte, zeigt er plötzlich doch Interesse. "Ehrlich? Wie wäre es, wenn ich meine Frau mitbringe?"

Zwar wird in dem Werbespot nicht auf politische Themen eingegangen, dennoch sorgt er gerade jetzt für große Aufmerksamkeit – während US-Präsident Donald Trump plant, eine Mauer zwischen den USA und Mexiko zu bauen und ein Shutdown deswegen Teile der Regierung lähmt. Online ist der Spot nämlich bereits seit Mai vergangenen Jahres.



