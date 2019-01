Prozess um Mord an eigener Tochter: Nur ein Unfall? MEC öffnen

Vor dem Düsseldorfer Landgericht wird der mutmaßliche Mord eines Vaters an seiner Tochter verhandelt. Foto: Marcel Kusch

Düsseldorf. Ein 33-jähriger Familienvater steht wegen Mordes an seiner Tochter in Düsseldorf vor Gericht. Beim Prozessauftakt am Freitag schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen.