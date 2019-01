Vor dem Düsseldorfer Landgericht wird der mutmaßliche Mord eines Vaters an seiner Tochter verhandelt. Foto: Marcel Kusch

Düsseldorf. Weil er aus Rache an seiner Ehefrau die eigene Tochter umgebracht haben soll, steht ein 33-Jähriger von heute an in Düsseldorf vor Gericht. Der Ägypter soll die Siebenjährige ermordet haben, weil er seiner Ehefrau Untreue unterstellte und sie dafür bestrafen wollte.