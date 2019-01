Neustadt-Glewe. Der Vorverkauf sprengt alle Erwartungen, der Veranstalter aus Lübtheen rechnet mit 60.000 Gästen pro Tag. Das liegt auch am Line-Up: Das Airbeat One wartet mit Top-DJs auf.

„Das Airbeat-One-Festival holt mit Martin Garrix den weltbesten DJ nach Neustadt-Glewe.“ Nachrichten wie diese kommen derzeit praktisch im Wochentakt aus Mecklenburg-Vorpommern. Dabei sind es noch sechs Monate hin, bis wieder Zehntausende auf dem Feldflugplatz an der A24 zu einem der ganz großen Dance-Festivals erwartet werden. Das Herz der Riesenveranstaltung schlägt weiter in Lübtheen. Und dank der Familie Eggert spielt Mecklenburg in Sachen Musikfestival inzwischen in der Weltliga mit.

Airbeat One 2019 Wann: Mittwoch, 10. Juli bis Sonntag, 14. Juli, 2019 Wo: Flugplatz Neustadt-Glewe, Mecklenburg-Vorpommer Zum Line-Up zählen: Alan Walker

Armin van Buuren

The Chainsmokers

Dimitri Vegas & Like Mike

Martin Garrix

Neelix

Oliver Heldens

Steve Aoki

Timmy Trumpet

Vini Vici

W & W

Yellow Claw

...

Jahr für Jahr häufen sich die Rekorde. Der Vorverkauf beginnt immer früher, die Mehrzahl des besten Tickets ist schon lange weg, die besten DJs aus Europa und der Welt haben „Airbeat“ schon seit Monaten auf dem Plan. So ist es auch in den vergangenen Wochen gelaufen. „Der Vorverkauf läuft noch besser als im letzten Jahr. Die frühe Ticketphase war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Auch die Nachfrage nach den Campingplätzen läuft bombastisch. So ist VIP-Camping bereits ausverkauft, das Main Camping schon zu 65 Prozent ausgebucht. Und wir haben ja noch ein paar Monate“, strahlt Oliver Franke von der Berlineros-Agentur, die das Festival in Sachen Öffentlichkeitsarbeit betreut. Hauptorganisator Sebastian Eggert aus Lübtheen ist derzeit auf Tour, auch um die beste Musik für sein Festival zu sichten.







Was 2002 mit weniger als 1000 Besuchern unter dem Namen „Airbase One“ begann, hat sich besonders in den vergangenen Jahren in Riesensprüngen zu einem Großereignis gemausert. Freute man sich 2012 noch über 15 000 Besucher am Wochenende, wurden im vergangen Jahr 55 000 Gäste pro Tag gezählt. Oliver Franke dazu: „Wir erwarten noch mehr Besucher als im letzten Jahr. Wir rechnen damit, unsere Zahlen von 2018 deutlich zu übertreffen und haben die Kapazität auf 60 000 Fans pro Tag ausgelegt.“

Damit ist das Mecklenburger Festival der Dance-Musik in der Weltspitze angekommen. „Wir spielen jetzt in einer Liga mit dem Ultra Music Festival Miami oder dem Tomorrowland in Belgien. Aber wir wollen uns gar nicht so sehr mit anderen vergleichen, sondern lieber unsere Einzigartigkeit herausstellen.“

Dieses Jahr Indien als Thema

Hauptattraktion ist dabei die riesige Hauptbühne, die es so nur in Neustadt-Glewe gibt. Großbritannien war das Thema im vergangenen Jahr, dieses Mal ist Indien angesagt. Details werden bis zum Schluss geheim gehalten.

Ein Beweis für den guten Ruf des Festes liefert die Zusage des Holländers Martin Garrix, von 100 000 Menschen über das britische Magazn „DJ Mag“ zum besten DJ der Welt gewählt. Oliver Franke: „Im Jahr 2015 war er das letzte Mal beim Airbeat , aber wir konnten ihn überzeugen 2019 wieder nach Neustadt-Glewe zu kommen. Das aufwändige Bühnendesign, die gute Betreuung und die einzigartige Stimmung bei seinem letzten Set waren ihm noch in Erinnerung, und so kam schnell eine Zusage.“