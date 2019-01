Hamburg. In der aktuellen Ausgabe der Jugendzeitschrift "Bravo" befindet sich ein Poster von Lars Eidinger. Zu verdanken hat der Schauspieler das dem Linken-Politiker Gregor Gysi.

Normalerweise sind auf "Bravo"-Postern Teenie-Stars abgebildet, bei deren Anblick 13-Jährige zu Kreischen beginnen und sofort zum nächsten Kiosk rennen. Heiko und Romal Lohmann zum Beispiel – besser bekannt als "Die Lochis" – oder Schauspielerin Selena Gomez und Sängerin Ariana Grande.

Einer, der sicher keine Schnappatmung auslöst, ist Schauspieler Lars Eidinger. Trotzdem hat es der 42-Jährige – unter anderem bekannt aus "Babylon Berlin" – jetzt in die "Bravo" geschafft, wie er auf seinem Instagram-Kanal mitteilte.

Doch warum ist Eidinger, verkleidet als Hamlet, in einer Jugendzeitschrift abgebildet, deren Leser sich vor allem für Themen wie "Vertraust du diesen Youtubern" und "Shit, mein Insta wurde gehackt!" interessieren?

Bitte kam von Linken-Politiker Gregor Gysi

Zu verdanken hat er diese Ehre dem Linken-Politiker Gregor Gysi. Vergangenes Jahr schrieb der 71-Jährige einen Leserbrief an die "Bravo"-Chefredakterin Yvonne Huckenholz. Darin verriet er, dass er aus einem Gespräch mit Eidinger erfahren habe, dass dieser den großen Wunsch habe, einmal auf einem Poster in der "Bravo" abgebildet zu werden. Selbstkritisch habe Eidinger aber auch hinzugefügt, dass "sich die Begeisterung vielleicht beim jungen Bravo-Publikum mit ihm auf dem Poster in Grenzen halte."

Abstimmung auf Twitter

Trotzdem ließ sich die "Bravo" nicht lange bitten, veröffentlichte den Brief des Bundestagsabgeordneten und bat ihre Leser darum, auf Twitter über ein Eidinger-Poster abzustimmen. Der Schauspieler selbst rührte prompt auf seinem Instagram-Kanal (über 72.700 Follower) die Werbetrommel und sogar Schauspielerin Sophia Thomalla kommentierte: "Das Poster brauche ich".

Und so kam es also, dass Eidinger nun als Hamlet auf einem "Bravo"-Poster mit dem Zitat: "For there is nothing either good or bad, but thinking it makes it so". („Denn an sich ist nichts weder gut noch böse, das Denken macht es erst dazu“) erschienen ist.

Ausgabe ist heiß begehrt

Und verfolgt man die Kommentare unter Eidingers Instagram-Post, ist die Ausgabe heiß begehrt. "Die Bravo ist jetzt im 3. Kiosk, den ich abgeklappert habe, ausverkauft", schreibt etwa Annika. Ein anderer Kommentar lautet: "Ist in der Frankfurter Innenstadt ausverkauft". Wieder andere schreiben: "Ich habe gerade meinem Mann geschrieben, dass er mir bitte eine Bravo auf dem Weg mitbringen möge... ist fast wie Tampons besorgen" oder "Hab sie mir sofort gekauft." Ein voller Erfolg also – für die "Bravo" und für Eidinger.