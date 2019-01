Buxtehude. Am Morgen stand plötzlich die Polizei vor der Tür: "Montanablack", dem auf Youtube und Twitch Millionen Zuschauer folgen, musste am Mittwoch eine Durchsuchung seiner privaten Räumlichkeiten über sich ergehen lassen. Der 30-Jährige machte den Vorfall selbst öffentlich.

Deutschlands größter Livestreamer "Montanablack" hat am Mittwoch Besuch von der Polizei bekommen. Der in Buxtehude bei Hamburg lebende 30-Jährige teilte den Vorfall selbst seinen Anhängern über Twitter mit: "Eine Hausdurchsuchung am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen", scherzte er.

Die genauen Umstände sind noch nicht in Gänze bekannt – nach Recherchen unserer Redaktion geht es bei den Ermittlungen unter anderem um einen möglichen Verstoß gegen das Waffengesetz. Aber auch weitere Vorwürfe stehen im Raum. Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich bedeckt: "Es laufen mehrere Verfahren, eine Veröffentlichung der genauen Vorwürfe würde das Ermittlungsergebnis gefährden", so ein Polizeisprecher. Marcel Eris, wie Montanablack bürgerlich heißt, habe sich während der Durchsuchung kooperativ gezeigt.

Eris twitterte auch gleich ein Foto des Beschlusses:



Eine Anfrage unserer Redaktion ließ er aber unbeantwortet. Über Twitter machte der 30-Jährige Andeutungen, sich doch noch zu den Vorwürfen zu äußern – dafür wolle er aber erst einmal mit einem Anwalt Rücksprache halten.

In der Vergangenheit hatte sich "Montanablack" offen gegenüber seinen Zuschauern geäußert, was den Einsatz beispielsweise eines Baseballschlägers angeht:



