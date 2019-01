Deutschland und der Schlager: Was stimmt nicht mit uns?

Hamburg. Die Newcomerin Daniela Alfinito sprang in den Single-Charts von Null auf Eins, der deutsche Schlager schwimmt weiterhin auf einer Welle des Erfolgs. Unser Autor fragt sich: Warum ist das so?

Wir Deutschen genießen international nicht gerade den Ruf, neue Trends zu setzen, witzig zu sein oder überhaupt irgendeine Art von gutem Geschmack zu besitzen. Wenigstens ist das Klischee des Tennissocken-in-Sandalen-tragenden-Mallorca-Urlaubers, der sich morgens zwei Wecker stellt – einen zum Handtuch hinlegen und einen zum Aufstehen – inzwischen überholt.

Aber das TV-Programm, erfolgreiche Comedians oder die Musikcharts lassen vergleichbar tief in die kulturelle Seele einer Nation blicken wie das Dekolletee von Dolly Buster. Und dieser Blick mutet in meinen Augen hierzulande auch ähnlich verstörend an.

Lesen Sie: Hätten Sie sie erkannt? Helene Fischer ganz ungeschminkt



Insbesondere in Sachen Musikgeschmack scheint sich hierzulande in den vergangenen Jahren eine Rückbesinnung auf die Wurzeln Deutscher Folklore abzuzeichen. Schlager ist so beliebt wie lange nicht. Der neue Stern am schillernden Firmament dieses puristischen Genres heißt aktuell Daniela Alfinito. Sie stürmte kürzlich mit ihrem Gassenhauer "Du warst jede Träne wert" von Null auf Eins der Deutschen Charts:

Im dazugehörigen Video schwoft die 47-Jährige Hessin zum Vierviertel-Takt verträumt durch die Feldmark, lehnt an Birken oder hockt am Uferrand irgendeines Tümpels, in den sie, metaphorisch ausgeklügelt, einen Stein plumpsen lässt. Spoileralarm: Der Stein symbolisiert ihre Beziehung. Ihr Oberteil ist dabei ähnlich halbseiden wie der Liedtext. Aber den Deutschen gefällt's. Ach was sag ich: Sie scheinen es zu lieben!

Unter dem Video auf Youtube, das bereits knapp 300.000 Aufrufe hat, überschlagen sich die Nutzer mit Lobeshymnen: "Einfach mega", "Wunderschön" oder "Wow, super Lied" sind noch die zurückhaltendsten Huldigungen.

Anzeige Anzeige

Offensichtlich fehlt mir zu dieser Art der Tonkunst einfach der Zugang. Aber die Komposition klingt in meinen Ohren so, als hätte Dieter Bohlen in seiner Vorratskammer eine alte Büchse Musik aus der Konserve gefunden, aufgeschraubt, kurz mit den Achseln gezuckt und recycelt – bestückt mit vorhersehbaren Paarreimen und einem Musikvideo, das ohne Weiteres mit einem Smartphone hätte gedreht werden können. Für mich ist es faszinierend, das eine solche Produktion es vermag, derartige Jubelarien auszulösen.

Die beiden umsatzstärksten deutschen Musiker der vergangenen Jahre sind mit Andrea Berg und Helene Fischer Schlagerstars. Letztere soll mit 28 Millionen laut Forbes Magazine sogar mehr als Britney Spears und Celine Dion verdient haben. Ich frage mich: Was macht diesen Schlager-Zauber aus?

Möglicherweise gibt es eine ganz simple Erklärung für den Erfolg: Schlagermusik von heute, das sind seichte Texte, die jeder in deutscher Sprache mitsingen oder schunkeln kann. Meistens geht es um Liebe, Leidenschaft, Träume oder Enttäuschungen – der Stoff also, der die Menschen bewegt. Politische Statements haben keinen Platz. Beim Schlager scheint die Welt noch in Ordnung und bietet einen Zufluchtsort vor der Realität. Sofern man es denn möchte...

Lesen Sie: "Helene wer?" Das Ausland rätselt über Deutschlands Schlager-Königin