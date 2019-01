Explosion und Schüsse: Angriff auf Hotelkomplex in Nairobi CC-Editor öffnen

Ein Verletzter flieht mit Hilfe eines Bewaffneten vom Anschlagsort in Nairobi. Foto: AFP/Simon Maina

Nairobi. In einer Hotelanlage in Nairobi hat es eine Explosion gegeben, die so stark war, dass sie noch im Büro der Nachrichtenagentur AFP rund fünf Kilometer entfernt zu hören war. Die somalische Terrorgruppe Al-Shabaab bekannte sich zu dem Anschlag.