Hamburg. Gillette will sich mit einem neuen Werbespot hinter die #MeToo-Bewegung stellen. Das Unternehmen kritisiert sexistisches Verhalten von Männern und setzt sich für ein Umdenken ein.

Jahrelang feierte Gillette – eine der bekanntesten Marken für Rasierer – das "Mannsein" und warb mit dem Slogan: "The Best A Men Can Get" (Für das Beste im Mann). Am Montagabend veröffentlichte das Unternehmen jedoch einen neuen Werbespot, in dem dieses altbekannte Motto infrage gestellt wird – und stattdessen von "toxischer Männlichkeit" die Rede ist.

Lesen Sie: Historische Notlandung vor zehn Jahren: "Wir werden im Hudson enden"



Schon kurzer Zeit nach Veröffentlichung sah sich Gillette zugleich breitem Zuspruch sowie großer Kritik ausgesetzt – auf Youtube hat der polarisierende Werbespot bereits 230.000 Dislikes.

Im Spot wird Bezug auf die #MeToo-Debatte sowie auf sexuelle Belästigung von Männern genommen. Der knapp zweiminütige Werbeclip beginnt mit Bildern, die zeigen, wie Frauen im Fernsehen als Sexobjekte dargestellt, Kinder gemobbt und Frauen von Männern im Berufsleben nicht ernst genommen werden. Solches Verhalten wird mit der Erklärung gerechtfertigt: "Jungs sind halt Jungs." Gillette stellt anschließend die Frage in den Raum, ob das wirklich "das Beste" ist, was ein Mann sein kann. Mit dem vermeintlichen Ideal, das die Marke jahrelang mit ihrem Slogan proklamierte, befasst sich dann der zweite Teil der Werbung:

Darin wird zunächst der US-Schauspieler Terry Crews gezeigt, der vor Gericht davon berichtet, wie er von einem Hollywood-Agenten sexuell belästigt wurde und in diesem Kontext fordert: "Männer müssen andere Männer zur Verantwortung ziehen." Als einer der wenigen Männer an der Spitze der #MeToo-Bewegung hatte der Ex-Footballprofi damals viel Zuspruch für seine klaren Worte bekommen, unter anderem vom ehemaligen Vize Präsidenten Joe Biden:

Anschließend zeigt der Werbeclip, wie Männer andere Männer davon abhalten, Frauen als Objekte zu behandeln und stattdessen die "richtigen Worte zu sagen" und sich "richtig zu benehmen". Einige würden das bereits tun, aber das sei nicht genug. Denn die kleinen Jungs, die dieses Verhalten heute sehen, sind die Männer von morgen.

Anzeige Anzeige

Neuer Gillette-Clip polarisiert die Massen

Nachdem das Video über den Twitter- und Youtube-Kanal von Gillette veröffentlicht wurde, entbrannte eine hitzige Diskussion: Während sich zahlreiche Frauen für die Kampagne bedankten, versicherten andere, aufgrund des Clips zukünftig auf alle Produkte von Gillette verzichten zu wollen.

Das rechtspopulistische Medium "The New American" verurteilte die Kernaussage des Spots und warf Gillette vor, die Werbung würde falsche Behauptungen über Männer beinhalten. Ezra Levant, ein konservativer Journalist aus Kanada, schrieb beispielsweise, dass diese von einer "pinkhaarigen Feministin" geschriebene Werbung so effektiv sei, wie eine "Werbung für Tampons, die von einem Mann mittleren Alters geschrieben wurde".

Auf der eigenen Website erklärt Gillette, dass der Werbespot keine Eintagsfliege sein soll und man sich das Thema zukünftig groß auf die Fahne schreiben will: "Von heute an versprechen wir, überall wo Gillette zu sehen ist, jedes Klischee und jede Erwartung daran, wie ein Mann zu sein habe, kritisch in Frage zu stellen."

Lesen Sie: Eigene Rennserie für Frauen? Formel W "in erster Linie Marketing"