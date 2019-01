Kalifornien/Los Angeles. Sie galt als eine der größten Turnhoffnungen der USA, doch sie musste ihre Olympiaträume verletzungsbedingt aufgeben – nun begeisterte Katelyn Ohashi Millionen mit einer spektakulären Performance.

Konzentriert schließt sie die Augen, dann formen sich ihre Lippen zu einem strahlenden Lächeln und sie beginnt zu turnen: Die amerikanische Gymnastik-Athletin Katelyn Ohashi versetzte mit ihrer Kür bei einem Wettkampf im Bodenturnen alle Zuschauer ins Staunen – und schließlich auch das Netz.

"Eine 10 ist nicht genug", schrieb das UCLA Bruins Frauen-Gymnastikteam und veröffentlichte ein anderthalb Minuten langes Video von Ohashi's Performance auf Twitter, das anschließend viral ging und millionenfach angesehen wurde. Denn mit ihrem Auftritt begeisterte sie nicht nur die Jury – knapp 150.000 mal wurde das Video zu Wochenbeginn bereits bei Twitter geteilt.

Sie beherrscht sogar den "Moonwalk"

In einer atemberaubenden Schnelligkeit – und immer mit einem Lächeln im Gesicht – reiht die 21-Jährige darin Flic Flacs und Saltos aneinander, springt im Spagat in die Luft und animiert das Publikum dazu, mitzuklatschen. Als Musik hat sich Ohashi ein Medley aus klassischen RnB und Pop-Songs ausgesucht, unter anderem “September” von Earth, Wind & Fire, "I Want You Back" von The Jackson 5′s und Michael Jackson’s "The Way You Make Me Feel".





Zahlreiche User reagierten mit Erstaunen und Respekt, auch Politiker wie beispielsweise die US-Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez zollte der Leistung Ohashis Tribut. Dass ihre Auftritte Millionen Menschen begeistern, ist für die junge Turnerin nichts Neues. Denn bereits mit einem Zusammenschnitt aus mehreren Michael-Jackson-Hits im vergangenen Jahr sorgte Ohashi für Aufsehen. Darin brachte sie sogar den weltberühmten "Moonwalk" des King of Pop unter.



Ohashi musste ihre Träume von Olympia aufgeben

Doch das junge Energiebündel hätte ihr strahlendes Lächeln einst fast verloren. Nach einer schweren Verletzung am Rücken im vergangenen Jahr musste Ohashi ihre Träume von einer Olympia-Karriere aufgeben. Dabei hatte die in Seattle geborene junge Frau die besten Voraussetzungen und war Teil des Junior National Team der USA Gymnastics. 2013 gelang es ihr bei den Amerikanischen Meisterschaften sogar, Konkurrentin Simone Biles zu schlagen, die kurz davor stand, viermalige Olympia-Siegerin zu werden.

Anzeige Anzeige

Den Spaß und die Liebe am Sport wiederzufinden sei für sie ein harter Weg gewesen. "Ich war lange nicht in der Lage, diese Art von Glück zu fühlen", erzählt Ohashi in einem Video mit dem Titel "I Was broken" (Ich war gebrochen). Darin sagt sie auch "Ich war unschlagbar – bis ich es nicht mehr war." Ehrlich erzählt sie von dem unglaublichen Druck, der auf ihr lastete, wie sie sich damit stresste, was sie essen durfte und was nicht und wie sie von Fans plötzlich mit einem Vogel verglichen wurde, der nicht fliegen kann.

"Endlich wieder glücklich mit mir selbst"

Doch die Entscheidung gegen Olympia und für den Sport an der "University Of California, Los Angeles" sei schließlich die richtige gewesen. So sei ihr persönliches Glück nicht, auf einem Podium mit Medaillen zu stehen, sondern mit einem Lächeln im Gesicht rauszugehen und einfach wirklich glücklich mit sich selbst zu sein.

Und am Ende ihres jüngsten perfekten Auftritts war Ohashi wohl ihre einzige Kritikerin: