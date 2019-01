Toronto/Bangkok. Der Fall der 18-jährigen Rahaf aus Saudi-Arabien machte international Schlagzeilen: Vor der eigenen Familie geflohen, mithilfe von Twitter die Abschiebung verhindert. Kanada gewährt ihr Asyl. Den Saudis dürfte das nicht gefallen.

Die Flucht einer jungen Frau aus Saudi-Arabien rund um die Welt hat ein glückliches Ende genommen. Die 18-jährige Rahaf Mohammed el-Kunun landete am Samstag mit einem Linienflug aus Thailand in ihrer neuen Heimat Kanada. Auf Empfehlung der Vereinten Nationen erhielt sie von der dortigen Regierung Asyl. Als Zeichen des Danks trug sie bei der Ankunft eine blaue UN-Mütze – und einen Kapuzenpullover mit dem Aufdruck "Canada".

In Toronto holte sie Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland persönlich am Flughafen ab. Sie machte deutlich, dass el-Kunun in nicht allzu ferner Zeit auch mit einem kanadischen Pass rechnen darf.

Es ist eine Freude für mich, eine sehr mutige neue Kanadierin in ihrer neuen Heimat begrüßen zu dürfen. Chrystia Freeland, kanadische Außenministerin





El-Kunun selbst äußerte sich nach dem fast 24-stündigen Flug nicht. Aus dem Flugzeug heraus hatte sie sich zuvor schon über Twitter bedankt. "Danke dafür, dass Ihr mich unterstützt und mein Leben gerettet habt", schrieb sie in dem Internet-Kurznachrichtendienst. "Ich hab's geschafft." Dazu stellte sie eine kleine Grafik, die einen angespannten Bizeps zeigt.

Auf Twitter folgen ihr inzwischen mehr als 160.000 Menschen.



Wie ihre Twitter-Kampagne ihr zur Freiheit verhalf

Der Fall hatte vergangene Woche rund um die Welt Schlagzeilen gemacht. El-Kunun war nach eigenen Worten von ihrer Familie körperlich und seelisch misshandelt und am Studium gehindert worden. Demnach fürchtete sie eine Zwangsverheiratung und war von männlichen Verwandten – darunter einem Bruder – misshandelt, eingesperrt und mit dem Tod bedroht worden. Überprüfen ließen sich die Angaben bis dato nicht.

Anzeige Anzeige

El-Kunun, die sich vom Islam losgesagt hat, nutzte einen Aufenthalt in Kuwait, um sich von ihrer Familie abzusetzen. Eigentlich wollte sie nach Australien. Sie kam aber nur bis nach Bangkok. Dort setzte sie am 5. Januar ihren ersten Tweet ab: "Mein Name ist Rahaf Mohammed und ich werde meinen vollen Namen veröffentlichen, sollten meine Familie, Saudi-Arabien und der kuwaitische Botschafter nicht aufhören, mich zu jagen."

Zunächst drohten die thailändischen Behörden, sie gegen ihren Willen wieder nach Saudi-Arabien zurückzuschicken, wo der Islam streng konservativ ausgelegt wird. Man habe ihr den Pass abgenommen. "Ich bin in ernster Gefahr", twitterte sie am 6. Januar.

Da hatte ihre Not schon weltweit Wellen geschlagen: Die ägyptische Frauenrechtlerin und Journalistin Mona Eltahawy übersetzte ihre Tweets aus dem Arabischen und teilte sie mit ihren mehr als 300.000 Followern. Unter dem Hashtag #SaveRahaf formierte sich eine Bewegung zur Unterstützung der jungen Frau. Eine britische Onlinepetition sammelte 99.303 Unterstützer, die Asyl für el-Kunun in Großbritannien fordern. Auf Twitter bat die junge Frau dann auch offiziell um Asyl auf Grundlage der UN-Flüchtlingskonvention.

Am 7. Januar hat sich el-Kunun im Hotel verschanzt und forderte in einer von Human Rights Watch geteilten Botschaft einen UN-Vertreter zu sehen.



Mit der Matratze, einem Stuhl und einem Tisch hat el-Kunun die Tür verbarrikadiert. Draußen würden Leute stehen, die sie zwingen würden, den Rückflug nach Kuwait anzutreten, berichtete sie einer Journalistin.



El-Kunun verzweifelte zunehmend. Angeblich verweigere man den UN-Vertretern den Zutritt zu ihr. Die 18-Jährige beharrte aber auf ihre Forderung.



El-Kununs Vater war eigens nach Thailand gereist, um eine Weiterreise seiner Tochter zu verhindern. Die 18-Jährige weigerte sich jedoch, ihn zu treffen.



Kurz darauf gab es Entwarnung. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR nahm sie in seine Obhut. Die 18-Jährige durfte den Flughafen verlassen und wartete nun auf die Ausreise in ein Drittland. Inzwischen folgten ihr 80.000 Twitternutzer.

Am 9. Januar sprach das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR el-Kunun Flüchtlingsstatus zu und bat mehrere Länder, die junge Frau aufzunehmen. Zwei Tage später erklärte sich Kanada dann bereit, die 18-Jährige aufzunehmen.

Morddrohungen von Verwandten unter ihren Posts



Zwischenzeitlich hatte el-Kunun ihr Konto abgestellt. Grund dafür war, dass wüste Beschimpfungen und sogar Morddrohungen eingingen – teils sogar von ihren Familienmitgliedern. Mehrere Nutzer stellten auch Fotos ein, die die junge Frau angeblich in Saudi-Arabien zeigen. Als das Konto wieder in Betrieb ging, waren sie verschwunden.

Der Fall der jungen Frau erregte wenige Monate nach dem Mord an dem saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul besondere Aufmerksamkeit. Das ultrakonservative Königreich steht seit Langem wegen seines restriktiven Umgangs mit Frauen in der Kritik. So stehen Frauen in Saudi-Arabien quasi unter Vormundschaft ihrer männlichen Verwandten oder ihres Mannes, die an ihrer Stelle wichtige Entscheidungen fällen.



UNHCR: Unter 25 Millionen Flüchtlingen ist sie ein Sonderfall

Zudem dürfte der Fall auch das schwierige Verhältnis zwischen Kanada und Saudi-Arabien weiter belasten. Im August hatte Riad den kanadischen Botschafter ausgewiesen, nachdem Kanada die Menschenrechtssituation in Saudi-Arabien kritisiert hatte. Premierminister Justin Trudeau betonte, sein Land werde sich stets für Menschenrechte und insbesondere auch Frauenrechte einsetzen.

Die Vereinten Nationen nutzten die Gelegenheit, um an das Schicksal von aktuell mehr als 25 Millionen Flüchtlingen weltweit zu erinnern. UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi sagte, leider habe nur ein Bruchteil von ihnen Aussicht, Aufnahme in einem sicheren Land zu finden. Selbst mit einer Empfehlung der Vereinten Nationen – wie jetzt bei el-Kunun – ist es äußerst selten, dass sich ein Schicksal innerhalb von wenigen Tagen entscheidet. Die offensive Twitterkampagne