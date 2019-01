Berlin. In seiner langen Karriere ist Robert De Niro schon in viele Rollen geschlüpft. Bei Trump aber stößt er an seine Grenzen.

Hollywood-Star Robert De Niro würde niemals US-Präsident Donald Trump spielen. „Für jede Figur, die ich spiele, finde ich immer irgendwo etwas Mitgefühl“, sagte der 75-Jährige der „Bild am Sonntag“.

Er beschäftige sich lange mit ihnen, betrachte sie aus jedem Winkel, bis er etwas finde, an das er gefühlsmäßig anknüpfen könne, was ihm die Figur nachvollziehbar mache. „Bei Trump versuche ich das jeden Tag aufs Neue, einen Hauch von etwas zu finden, was mir Mitgefühl abringt. Es gelingt mir nicht. Es ist unmöglich. Trump ist und bleibt mir zutiefst unsympathisch.“ Falls man ihm also anbieten würde, Trump zu spielen, habe er die passende Antwort parat: „Niemals.“

De Niro hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach deutlich gegen den US-Präsidenten Stellung bezogen. Bei den Tony Awards hatte er ihn im Juni in New York auf offener Bühne beleidigt.

In dem Interview legte De Niro nach: „Ich bin einfach nur so wütend auf ihn (Trump). Er ist so unverzeihlich schrecklich.“ Trump sei eine ganz deutliche Gefahr für Amerika - und für die Demokratie und viele Werte, die uns wichtig seien. „Er ist völlig amoralisch.“ Wir bräuchten jetzt eine politische Leitfigur, die die Menschen wieder vereine.