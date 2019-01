Florian Silbereisen steht mit seiner früheren Lebensgefährtin, der Sängerin Helene Fischer, auf der Bühne. Bei der Schlagersängerin flossen ein paar Tränen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Berlin. Schlagerstar Helene Fischer war am Samstagabend zu Gast in Florian Silbereisens ARD-Show "Schlagerchampions". Dabei verriet der Moderator, was er nun mit dem Tattoo von Helene Fischer auf seinem Oberarm vorhat.