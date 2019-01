Bremen. Laut der AfD wurde ihr Parteimitglied Frank Magnitz mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen und mit Kopf-Tritten attackiert. Doch die Staatsanwaltschaft Bremen stellt den Ablauf des Tathergangs anders dar – es gibt Videoaufnahmen.

Nach dem gewalttätigen Angriff auf den Bremer AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz gibt es weiterhin viele offene Fragen. Mittlerweile hat die Polizei Videoaufnahmen von der Tat gesichtet und ermittelt wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung. Aufgrund des vorliegenden Bildmaterials, welches den Angriff in Gänze zeigt, widersprechen Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen der bisherigen Darstellung des Tathergangs.

AfD spricht von Mordversuch

In einer Pressemitteilung der AfD – nur wenige Stunden nach dem Angriff – hieß es am Dienstag, dass Frank Magnitz am Montagnachmittag von drei vermummten Männern mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen worden sei. Anschließend hätten die Täter dem am Boden Liegenden gegen den Kopf getreten. Die AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen und Alexander Gauland bezeichneten den Angriff als einen "feigen Mordversuch" und sprachen von "lebensbedrohlicher Gewalt" gegen ihren Fraktionskollegen.

"Niemand hielt einen Gegenstand"

Laut Polizei zeigen die gesicherten Aufnahmen zwei Personen, die sich dem 66-Jährigen am Goetheplatz von hinten näherten, eine dritte sei versetzt dahinter gelaufen. Einer der Unbekannten habe Magnitz dann von hinten niedergeschlagen, worauf er stürzte und eine stark blutende Kopfverletzung erlitt. "Auf dem bisher gesicherten Videomaterial kann der Einsatz eines Schlaggegenstands nicht festgestellt werden", so die Polizei, die anfangs noch von einem unbekannten Gegenstand gesprochen hatte.

Weiterlesen: Politiker als Opfer von Gewalt – was treibt die Täter?



Das bestätigt auch die Staatsanwaltschaft Bremen. "Das Video zeigt, wie einer der Unbekannten dem Mann mit dem Ellenbogen voraus in den Rücken gesprungen ist, woraufhin er zu Fall kam", so Oberstaatsanwalt Frank Passade gegenüber unserer Redaktion. Daher sei davon auszugehen, dass sich Magnitz die Kopfverletzung allein durch den Sturz zuzog.

Die Videoaufnahmen würden außerdem zeigen, wie sich das Trio vor dem Angriff vermummte. "Es sind eindeutig freie Hände zu sehen, niemand hielt einen Gegenstand." Auch Tritte gegen den Kopf des Abgeordneten habe es nicht gegeben, die Täter seien unmittelbar nach dem Sturz geflohen. Handwerker wurden schließlich auf den am Boden Liegenden aufmerksam und riefen den Notarzt.

Anzeige Anzeige

"Habe nicht mal den Schlag in Erinnerung"

Laut der Deutschen Presse Agentur kamen die Aussagen in der Pressemitteilung der AfD von zwei Parteikollegen, die Magnitz am Montagabend im Krankenhaus besucht hatten. In einem Interview mit dem Fernsehsender "Welt" hatte Magnitz jedoch gesagt, er könne sich an den Angriff nicht mehr erinnern. "Der ist komplett weg, da ist Blackout. Ich habe noch nicht mal mehr den Schlag in Erinnerung", sagte er. Gegenüber der "Bild"-Zeitung schloss er die Möglichkeit eines Raubüberfalls nicht aus. "Es ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber es kann auch ein Raubüberfall gewesen sein", sagte der 66-Jährige dem Blatt. Auch die Staatsanwaltschaft machte bisher noch keine Angaben zu einem möglichen Motiv der Täter.