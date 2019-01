Flensburg. Wer eine Legalisierung der Vielehe fordert, muss in Deutschland mit dem Volkszorn rechnen. Warum eigentlich?

Ein Internet-Nutzer witzelte, im Norden gebe es neben den Holsteiner Schwarzbunten neuerdings auch noch „Holsteiner Buntdoofe“. Andere Kommentatoren entluden weit schonungsloser ihre Wut. In einen Sack solle man sie stecken, die Jungen Liberalen. Und dann draufhauen, immer wieder draufhauen. Verbal taten das auch etliche Facebook-User, als vor einem Jahr die hiesige FDP-Jugendorganisation über das soziale Netzwerk eine Legalisierung der Polygamie forderte.

These für mehr Toleranz: „Liebe in Freiheit“

Wer mit wem und mit wie vielen das Leben teile, sei keine Angelegenheit, die ein weltanschaulich neutraler Staat zu regeln habe. Eine These für mehr Toleranz, die mit einem stilisierten Bräutigam neben vier Bräuten illustriert wurde.

„Liebe in Freiheit!“ stand darunter, was mit Hiebe und Bosheit bundesweit quittiert wurde. Die Abbildung propagiere die muslimische Vorstellung der Ehe eines Mannes mit mehreren Frauen, hieß es. Ehrenmorde, Haremsgesellschaften, Kinderbräute, Zwangsehen und ganz generell eine Islamisierung Deutschlands – all das unterstütze, wer Polygamie rechtfertige.

Derart viele empörten sich, dass selbst zwölf Monate später die Vielehe bei den Jungen Liberalen in Kiel immer noch als heikles Thema gilt, über das nur ausgewählte Nachwuchspolitiker mit der Presse sprechen.

Nicht der einzige Aufschrei in Schleswig-Holstein: Ein Shitstorm ähnlichen Ausmaßes zog Anfang 2018 über den Kreis Pinneberg, als einem Syrer im Rahmen des Familiennachzugs ein Zusammenleben mit seinen zwei Ehefrauen ermöglicht wurde. Es hagelte Mails, die vor Hasstiraden nur so strotzten und „keinesfalls zitierbar waren“, wie es Oliver Carstens, Pressesprecher des Kreises, formuliert.

Mehrere Strafanzeigen wurden gestellt: gegen den Syrer, den Landrat, gegen Mitarbeiter der Ausländerbehörde. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe fand jedoch keine Hinweise auf Straftaten und schloss die Akten.

Warum Polygamie provoziert

Was bleibt ist die Erkenntnis, dass Polygamie polarisiert und für reichlich Proteste sorgt, weil sie irgendwie pfui zu sein scheint. Fakt ist: Im Ausland legal geschlossene polygame Ehen werden in Deutschland zwar unter gewissen Umständen anerkannt, wer hierzulande aber eine Mehrfachehe schließt, muss laut Paragraf 172 des Strafgesetzbuches mit Geldbußen oder Freiheitsentzug bis zu drei Jahren rechnen.

Dabei ist die Polygamie mitnichten widernatürlich. Primaten wie Gorillas, Schimpansen oder Bonobos als enge tierische Verwandte der Menschen leben polygam. Dort darf jeder mal mit jedem. Und auch die ersten Homo sapiens gingen keine dauerhaften Partnerschaften ein.

Erst mit dem Sesshaftwerden und der Verteidigung von Besitz und Ressourcen entwickelten sich feste Paarbindungen mit dem Vorteil der gegenseitigen Fürsorge. Es zeigte sich, dass Männer eher bereit waren, sich um Mütter mit Nachwuchs zu kümmern, wenn mehr Gewissheit bei der Vaterschaft bestand. Treue wurde wichtig. Mit ihr stellte der Patriarch den Fortbestand seiner Gene sicher und sorgte dafür, dass sein Besitz auch wirklich an die eigenen Söhne überging.

Mehrehe in einem Großteil der Gesellschaften durchaus gebräuchlich

Dennoch sind rein monogame Lebensmodelle global betrachtet in der Minderheit. In mehr als 80 Prozent der Gesellschaften ist laut internationaler Studien die Mehrehe neben der Einehe durchaus gebräuchlich.

Das Christentum lehnt Polygamie kategorisch ab, obwohl die Bibel sie nicht ausdrücklich missbilligt. Männer wie Abraham, Jakobus, David und Salomon aus dem Alten Testament lebten polygam. Und in später christianisierten Ländern ist die Mehrehe auch heute noch anzutreffen.

Buddhisten tolerieren sie. Im Judentum ist sie um das Jahr 1000 abgeschafft worden, nicht jedoch für die orientalischen Juden, die Sepharden. Nach islamischem Recht darf ein Mann bis zu vier Frauen ehelichen. Da er sie aber gerecht und gleich zu behandeln habe, was in der Praxis schwer zu gewährleisten sei, ist die Polygamie auch im Islam umstritten.

Vielehe in zwei Formen: „Vielweiberei“ verbreiteter als „Vielmännerei“

Die Vielehe unterscheidet zwei Formen. Bei der häufigeren Variante, der Polygynie (Vielweiberei), hat ein Mann mehrere Ehefrauen. Eine Tradition, die in einigen afrikanischen und asiatischen Kulturkreisen verbreitet ist, wo genügend vererbbares Land zur Verfügung steht.

Die Polyandrie (Vielmännerei) hingegen ist weit seltener und wird in Regionen praktiziert, in denen es an Landressourcen mangelt oder ein Frauenunterschuss vorherrscht. In Teilen Chinas ist es beispielsweise Tradition, dass mehrere Brüder mit der selben Frau verheiratet sind. So ist die Zahl der Nachkommen automatisch begrenzt.

Warum sich die Gesellschaft mit der Polygamie schwertut



Wenn die Vielehe folglich weder widernatürlich noch selten ist, warum also tut sich die westlich-industrielle Gesellschaft derart schwer mit ihr? „Polygamie ist oft mit klaren Hierarchien verbunden, bei denen die Ehefrauen untereinander nicht gleichberechtigt sind“, erklärt Aglaja Valentina Stirn, Professorin für Sexualmedizin der Universität Kiel.

In einigen Kulturen sei zudem fraglich, ob diese Eheform auch wirklich auf Freiwilligkeit beruhe. „Frauen profitieren eher von der Einehe, da sie meist mit einer stärkeren Absicherung verbunden ist“, argumentiert die Medizinerin und weist darauf hin, dass sich Geschlechtskrankheiten, die zur Unfruchtbarkeit führen können, durch feste Paarbindungen zudem seltener verbreiten. Ein Aspekt, der über Jahrhunderte der Monogamie Vorteile gegenüber der Polygamie verschaffte.

Sexualität wird enttabuisiert

Und doch sind stetig mehr Menschen offen für Alternativen zur Einehe. In modernen Gesellschaften bröckeln länger schon fundamentale Grundsätze, seit jüngere Generation mehr Selbstbestimmung einfordern.

Ein Bestreben, das die Sexualität enttabuisiert, Moralvorstellungen lockert, Werte verwirft. Mittlerweile ist erlaubt, was vor wenigen Jahrzehnten noch als undenkbar galt: So ist Homosexualität nicht mehr strafbar, gleichgeschlechtliche Paare können heiraten. Und Scheidungen gehören inzwischen genauso zum Alltag wie Alleinerziehende, Patchwork-Familien oder ein Zusammenleben ganz ohne Trauschein.

Formen des Zusammenlebens: Rechtssicherheit sollte gegeben sein

Wann also wird die Vielehe entkriminalisiert? Auch in Skandinavien machten sich bereits Jungpolitiker für eine Legalisierung der Polygamie stark – und stießen genauso auf Empörung. Doch steter Tropfen höhlt den Stein?

„Wir wollen weiterhin niemanden vorschreiben, wie er zu leben und zu lieben hat“, sagt Ria Schröder, Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Monate nach dem Shitstorm. „Wer sich ein Zusammenleben in anderer Form wünscht, sollte ebenfalls Rechtssicherheit haben.“ Nötig seien zeitgemäßere Modelle, die nicht mehr voraussetzen, dass es Liebe nur zwischen zwei Menschen geben kann.

Realität der Arbeitnehmer sieht heutzutage häufig anders aus

Heiraten, ein Haus bauen, Kinder zeugen und ein Leben lang beim selben Arbeitgeber in Lohn und Brot stehen – die Realität der Arbeitnehmer sieht heutzutage anders aus.

Die Flexibilitätsanforderungen an die jungen Generationen sind hoch und mit allzu traditionellen Lebensvorstellungen nicht mehr kompatibel. Der Hamburger Trendforscher Professor Peter Wippermann spricht daher auch von der Ehe als Auslaufmodell, das durch Zweckgemeinschaften, temporäre Partnerschaften oder der immer populärer werdenden Polyamorie, die auf einer offenen Liebe ohne Trauschein basiert, ersetzt wird. So könnte die Einehe in der Zukunft nur noch eine Option von vielen Verbindung zwischen Frauen und Männern, Männern und Männern oder Frauen und Frauen sein.

Trotzdem Jawort aus reiner Liebe

Und doch macht die Kieler Professorin Stirn auf einen Gegentrend aufmerksam, der sich vor allem bei Deutschen mittleren und höheren Alters zeigt. Wer sich aus dieser Bevölkerungsgruppe nach Trennungen erneut mit Trauschein binde, tue dies oft nur noch aus einem einzigen Grund. Nicht zum Zwecke einer Absicherung. Auch nicht aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung heraus. Und genauso wenig aufgrund steuerlicher Vorteile. Mehr und mehr Personen gebe es, die sich das Jawort allein aus fester Überzeugung geben. Man könnte sagen: Aus reiner Liebe.