Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei hat einen toten Säugling gefunden. Das Kind wurde mutmaßlich getötet.

Die Polizei hat in einer Wohnung in Gelsenkirchen einen toten Säugling gefunden. Das Kind wies beim Auffinden äußerliche Verletzungen auf, wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Dienstag mitteilte. Es sei offenbar getötet worden.Demnach entdeckten die Beamten das drei Monate alte Kind bereits am Montag in der Wohnung eines 49-Jährigen. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.