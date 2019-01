Hier ist der Rekordhalter: Im Herbst 2017 war in London ein 250 Meter langer Fettberg entdeckt worden. Foto: Thames Water/AP

Sidmouth. Ein monströser Fettberg ist in einer Kanalisation in Großbritannien entdeckt worden. Das 64 Meter lange Ungetüm verstopft einen Abwasserkanal in der Nähe der Küstenstadt Sidmouth in der südenglischen Grafschaft Devon.