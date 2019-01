Es war ein einfacher, kurzer Tweet mit den Worten "Nazis raus", der dafür sorgte, dass die Journalistin Nicole Diekmann seit Tagen unzählige Nachrichten bekommt. Unter anderem wird sie darin wüst beschimpft und beleidigt, bekommt sogar Morddrohungen und Vergewaltigungswünsche. Sie erlebt aber auch eine Welle der Solidarität.

Mittlerweile hat der Twitter-Beitrag vom 1. Januar über 15.000 Likes, wurde fast 4.000 Mal geteilt und beinahe 700-fach kommentiert.

Für den Shitstorm, der auf die ZDF-Korrespondentin hereinprasselt, sorgte vor allem ihre ironische Antwort auf die Frage eines Nutzers: " Wer ist denn für sie ein Nazi?", kommentierte sie mit: "Jede/r, der/die nicht die Grünen wählt."

Nicht bei jedem kam ihr Humor gut an. Viele Kritiker waren auch der Meinung, als Journalistin habe Diekmann neutral zu sein und dürfe sich nicht politisch positionieren.



So eine Person arbeitet beim @ZDF ? Ich weiß jetzt genau, welchen Sender ich mir aufgrund der oben angezeigten Person nicht mehr anschauen werde.

Denn so ein unverschämtes Benehmen will ich nicht unterstützen! Nein Danke ZDF! Nie mehr!