Ein Kind steht im portugiesischen Dorf Vale de Salgueiro und raucht. Foto: AFP

Vale de Salgueiro. Zum christlichen Epiphaniasfest am Sonntag sind in einem portugiesischen Dorf Eltern und Kinder traditionell einem inzwischen umstrittenen Brauch nachgegangen. Die Familien kamen in der Nacht zum Sonntag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf dem Dorfplatz von Vale de Salgueiro im Nordosten des Landes zum gemeinsamen Feiern zusammen - und zum gemeinsamen Rauchen.