Osnabrück/Karlsruhe. Eine limitierte Version des DM-Klopapiers hat einen wahren Hype ausgelöst. Nun gibt es eine ganze Mops-Kollektion.

Ende des vergangenen Jahres löste die Drogeriekette DM einen Ansturm auf seine Filialen aus. Der Grund: Eine limitierte Auflage von Klopapier mit Mops-Aufdruck – ja wirklich. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Regale leer. Offensichtlich reichte das weder den Kunden noch DM selbst. Denn nun bringt die Drogeriekette ein ganzes Mops-Sortiment auf den Markt und die Leute drehen schon wieder durch!

Schon beim letzten Mops-Hype teilten etliche Kunden ihre Freude über den Mops-Aufdruck mit einem Blumenkranz im Fell und dem Spruch "I love you". Sogar auf Ebay wurden damals einige der begehrten Klorollen versteigert.

Das neue Mops-Sortiment

Nun können sich Fans des Mops-Aufdrucks nicht mehr nur auf der Toilette erfreuen, sondern so gut wie in jeder Lebenslage. DM bietet in dem neuen Mops-Sortiment nicht länger nur Produkte der Eigenmarke "Sanft & Sicher" an, sondern hat die Aktion auch auf "Balea"-Produkte ausgeweitet. Jetzt gibt es Taschentücher, Duschgel und sogar Lippenstifte für unterwegs.

Kritik von Peta

Nachdem die Drogeriekette "DM" erstmals mit der limitierten Edition ihrer Klopapier-Marke "Sanft & Sicher" einen Ansturm auf DM-Filialen auslöste, appellierte die Tierrechtsorganisation "Peta", zukünftig auf "tierfreundliche Werbekampagnen zu setzen".

"Peta" bezeichnete das Motiv auf den Klorollen als "Werbung mit 'Qualzuchten'". Zudem befürchtet die Tierrechtsorganisation, dass "das Motiv seine Fans dazu anregen könnte, einen Mops zu kaufen". Die Hunde würden ihr Leben lang unter einigen angezüchteten Merkmalen leiden; insbesondere die Atmung werde durch die kurze Schädelform erschwert.

Deshalb fordert die Tierrechtsorganisation "DM" nun in einer öffentlichen Mitteilung auf, "Abstand von Designs zu nehmen, die die Qualzucht unterstützen". Die Forderung scheint man sich bei DM nicht wirklich zu Herzen genommen zu haben.

DM und die Tier-Trends

Manche Tier-Trends lassen sich schlicht nicht plausibel erklären. Wer weiß schon, weshalb auf einmal überall Einhörner auf Artikel abgedruckt wurden und diese dann auch noch weggingen wie warme Semmeln.

Aber auch DM sprang auf den Trend auf und verkaufte unter anderem Einhorn-Duschgel, Einhorn-Müsliriegel und einen Einhorn-Kulturbeutel. Nun hat das Einhorn offenbar ausgedient. Der Mops scheint das neue Trendtier zu sein, auch wenn zunächst "nur" fürs Klo.