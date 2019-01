London. Dichter Nebel hat den Flug einer Ryanair-Maschine von London nach Thessaloniki gestört, so dass die 200 Passagiere drei Länder entfernt von ihrem eigentlichen Ziel landeten – dann sollten sie den Bus nehmen.

Einige hundert Kilometer vor dem griechischen Thessaloniki zwang dichter Nebel die Piloten der Ryanair-Maschine FR8582 zu einem neuen Kurs: Das Flugzeug landete in Timisoara, Rumänien, 800 Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt. Das berichten britische Medien.

Ein Twitternutzer teilte einen Screenshot mit der Route des Fliegers. Warum die Piloten nicht auf einem der näher gelegenen Flughäfen in Skopje, Tirana oder Sofia landeten, ist nicht überliefert. Die Maschine sei später leer nach London zurückgeflogen.

Den Betroffenen habe Ryanair angeboten, in einem Bus nach Thessaloniki gefahren zu werden. Die Fahrt soll 18 Stunden dauern – mit nur einem Fahrer. Zudem liegt in Rumänien gerade mehrere Zentimeter hoher Schnee. Die Busfahrt erschien daher vielen zu riskant. Rund die Hälfte der Fluggäste weigerte sich den Berichten zufolge, den Bus zu nehmen und verbrachte die Nacht am Flughafen. Die griechische Regierung schickte daraufhin eine Aegan-Airlines-Maschine nach Timisoara, um die gestrandeten 89 Reisenden nach Griechenland zu fliegen. 24 Stunden nach Abflug erreichten sie Thessaloniki.

Schlechte Informationspolitik bemängelt

Einige Betroffene beschwerten sich auf Twitter über die Zwischenlandung und über mangelnde Ansprechpartner seitens Ryanair:

In seinen Beförderungsbedingungen weist die Airline darauf hin, dass sie die Luftbeförderung mit der Landung auf einem Flughafen – Ziel oder nicht – als abgeschlossen ansieht. Bei umgeleiteten Flügen organisiert sie einen "alternativen Transport" und übernimmt die Reisekosten dafür.

Ryanair war kürzlich zum sechsten Mal in Folge zur schlechtesten britischen Airline gewählt worden. Dennoch und trotz Turbulenzen durch Annullierungen und Streiks hat der irische Billigflieger 2018 einen Rekordwert an Passagieren verbucht. Nach eigenen Angaben transportierte die Airline im vergangenen Jahr 139,2 Millionen Fluggäste, das war ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr.