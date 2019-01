Kairo/Berlin. Nachdem Mitte Dezember ein junger Deutscher seit seinem Flug nach Kairo als verschollen gilt, vermisst nun eine weitere Familie ihren Sohn, der nach Ägypten reisen wollte.

In Ägypten wird nach Angaben des Auswärtigen Amtes nach dem Verschwinden eines jungen Mannes ein zweiter Deutscher vermisst. Die Deutsche Botschaft stehe in Kontakt mit den Behörden und bemühe sich in beiden Fällen mit Nachdruck um Aufklärung, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Montag in Berlin. "Es geht dort um zwei verschiedene Fälle von deutschen Staatsangehörigen, die vermisst werden. Wir sind mit denen seit einigen Tagen befasst und wir nehmen beide Fälle sehr ernst", sagte er. Mit Blick auf das Wohl der Betroffenen könnten keine weiteren Angaben gemacht werden.

18-jähriger Tourist aus Gießen

Nach dpa-Informationen handelt es sich im ersten Fall um einen 18-Jährigen aus Gießen, der am 17. Dezember über Luxor in das Land einreisen wollte, um seinen Großvater in Kairo zu besuchen. Vor dem Weiterflug in die Hauptstadt brach der Kontakt ab, bestätigte sein Vater der dpa. Seitdem gebe es keine Spur seines Sohnes.

23-Jähriger mit Bruder unterwegs

Im zweiten Fall geht es um einen 23 Jahre alten Deutschen, der mit seinem Bruder am 27. Dezember über den Flughafen Kairo nach Ägypten einreisen wollte. Die Behörden hielten den jungen Mann am Flughafen fest und ließen nur seinen Bruder einreisen, wie seine Mutter der dpa bestätigte. Seitdem ist der bei der Einreise Festgehaltene verschwunden.

Beide Männer haben eine deutsche Mutter und einen ägyptischen Vater und besitzen den Angaben zufolge beide Staatsbürgerschaften.