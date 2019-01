München. Eine Pendlerin hat die die häufigen Verspätungen der Deutschen Bahn auf eine besondere Art und Weise festgehalten: Sie strickte einen Schal.

Auf eine ganz besonders kreative Art hat eine Pendlerin die Verspätungen der Deutschen Bahn verewigt. Sie strickte einen Schal und hielt anhand verschiedener Farben die Dauer der zeitlichen Verzögerungen fest. Die Tochter der Pendlerin verbreitete ein Foto auf Twitter, wo der der "Bahn-Verspätungsschal" mit viel Begeisterung kommentiert wird.

Die Mutter aus dem Münchner Umland habe, so die Journalistin Sara Weber, pro Tag zwei Reihen gestrickt: Bei unter fünf Minuten Verspätung in grauer Wolle, bei fünf bis 30 Minuten in rosafarbener und bei einer Fahrt, die mehr als 30 Minuten länger dauerte als angekündigt, benutzte sie rote Fäden.

So entstand über die Dauer eines Jahres durch Türstörungen, Weichenstörungen und verspätete Züge aus "Zugfolge" ein ziemlich buntes Exemplar. Vor allem im Sommer gab es einen auffällig langen Abschnitt mit roter Wolle. Die Erklärung: "Schienenersatzverkehr, die ganzen Sommerferien lang. Da hat sie pro Fahrt nicht mehr 40 Minuten gebraucht, sondern knapp zwei Stunden. Jeden Tag. Sechseinhalb Wochen lang", schreibt Weber.



Im Frühjahr war noch alles ok. Viel grau und rosa. Dann war eine Weile alles rot: Schienenersatzverkehr, die ganzen Sommerferien lang. Da hat sie pro Fahrt nicht mehr 40 Minuten gebraucht, sondern knapp zwei Stunden. Jeden Tag. Sechseinhalb Wochen lang. pic.twitter.com/5IupFg1bPv — Sara Weber (@sara__weber) 6. Januar 2019

"Das ist ja ein Mahnschal"

Mit Begeisterung wird der Schal auf Twitter von vielen Nutzern kommentiert. "Das ist ja ein Mahnschal", schreibt Nutzerin Lia Wöhr. Lars Mueller macht den Vorschlag, den Schal gleich mit in den Bahnshop aufzunehmen: "Ist nämlich hübsch und bedeutungsvoll". "Sollte in Serie hergestellt werden, damit das Problem nicht untergehen kann im öffentlichen Bewußtsein/Bewußtsein politisch Verantwortlicher", findet auch Frank Rothe.

Dann ist das ja ein Mahnmal, oder Mahnschal. Coole Sache. — Kommando -Lia Wöhr- (@Gleichmutig) 6. Januar 2019

@DB_Bahn sollte das hier ins Sortiment aufnehmen. Ist nämlich hübsch und bedeutungsvoll.https://t.co/e9DZzhM7us — Lars Mueller (@larsmueller) 6. Januar 2019

Das ist sowas von genial! — Rike (@TheMiddlist) 6. Januar 2019

Genial! 😉 ... Tolles Geschenk auch für jeden Bahn-Manager. Sollte in Serie hergestellt werden, damit das Problem nicht untergehen kann im öffentlichen Bewußtsein/Bewußtsein politisch Verantwortlicher. — Frank Rothe (@FrankRothe79) 7. Januar 2019

@DB_Bahn Ein peinliches Zeugnis eures Wirkens — Wolfgang (@AwesomeNRW) 6. Januar 2019

Verspätungen kommen der Bahn teuer zu stehen

Einem Zeitungsbericht zufolge muss die Deutsche Bahn wegen Verspätungen und Zugausfällen hohe Vertragsstrafen an ihre Auftraggeber im Regionalverkehr zahlen. Diese Gelder summierten sich allein seit 2017 auf fast 500 Millionen Euro, berichtete der Berliner "Tagesspiegel". Bis 2023 erwarte Bahnchef Richard Lutz insgesamt weitere Strafen in Höhe von rund 650 Millionen Euro.

Die Strafzahlungen summierten sich damit auf fast 1,2 Milliarden Euro und verschlechtern die Ertragslage des größten Staatskonzerns massiv, berichtete die Zeitung weiter.

